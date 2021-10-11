Сборная Германии разгромила на выезде команду Македонии в матче отборочного этапа ЧМ-2022 – 4:0. Счет открыл Кай Хаверц на 50-й минуте, затем дубль оформил Тимо Вернер (70, 73), а заменивший его 18-летний Джамал Мусиала поставил точку.

За 2 тура до финиша бундестим стала недосягаемой для преследователей: отрыв от румын достиг 8 баллов. Германия стала первой сборной, квалифицировавшейся на чемпионат мира в Катар.

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Германия выступит на чемпионатах мира в 20-й раз. Только сборная Бразилии участвовала на первенстве мира чаще (пентакампеоны не пропустили ни один из предыдущего 21 ивента).

ЧМ-2022 станет для немцев первым большим турниром после ухода Йоахима Лёва, тренировавшего сборную с 2006-го по 2021-й.

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