Сборная Германии разгромила на выезде команду Македонии в матче отборочного этапа ЧМ-2022 – 4:0. Счет открыл Кай Хаверц на 50-й минуте, затем дубль оформил Тимо Вернер (70, 73), а заменивший его 18-летний Джамал Мусиала поставил точку.
За 2 тура до финиша бундестим стала недосягаемой для преследователей: отрыв от румын достиг 8 баллов. Германия стала первой сборной, квалифицировавшейся на чемпионат мира в Катар.
Чемпионат Испании
«Барса» и «Ливерпуль» поборются за нападающего сборной Германии
- Германия выступит на чемпионатах мира в 20-й раз. Только сборная Бразилии участвовала на первенстве мира чаще (пентакампеоны не пропустили ни один из предыдущего 21 ивента).
- ЧМ-2022 станет для немцев первым большим турниром после ухода Йоахима Лёва, тренировавшего сборную с 2006-го по 2021-й.
ЧМ. Квалификация. Европа
Игрок сборной Германии пригласил на матч 170 афганских беженцев
Евро-2020
Манчини: «Германия не заслуживала вылететь от Англии»