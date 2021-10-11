11 октября – счастливый день для сборной России. Мало того, что команда Валерия Карпина обыграла Словению в Мариборе, так еще и Хорватия потеряла очки в матче со словаками. Россия вышла в лидеры группы Н, но надолго ли? И что нужно, чтобы попасть на ЧМ с чистого первого места?

Для начала выдохнем: вторую строчку сборная России точно не упустит. Отрыв от третьей позиции – неотыгрываемые девять баллов. С первым местом сложнее: после восьми игр команда Златко Далича отстает от россиян на два очка. Вряд ли Хорватия проиграет Мальте – больше подарков ждать не стоит. Но просто упомянем: победа над Кипром плюс потеря очков хорватов запульнет сборную России в Катар.

Лучше сконцентрироваться на себе. Безусловно, Россия сильнее Кипра и обязана побеждать, но что, если по трагической случайности за триумфальной победой над Словенией последует убогая домашняя ничья? Тогда перед очной встречей России и Хорватии команды наберут по 20 очков, а лидировать будут соперники.

ЧМ. Квалификация. Европа Еще раз насладись суперской бисиклетой Джикии ЧАС НАЗАД

Сборная России побеждает Словению Фото: Getty Images

России не стоит доводить до ничьей с Кипром не только потому что такой результат – позор. При равенстве очков в последнем туре команде Карпина придется побеждать с разницей минимум в три мяча, и это в том случае, если хорваты минимально обыграют Мальту. Согласно регламенту УЕФА, первый критерий по очередности команд в таблице в случае равенства очков – разница забитых и пропущенных мячей. После октябрьских игр показатель России – 13:5, Хорватии – 13:3, поэтому чтобы на равных биться с командой Далича и не думать о дополнительных показателях, нужно урабатывать киприотов. А если рассмотреть все возможные варианты?

Россия побеждает Кипр, а Хорватия побеждает Мальту – все решается в последнем туре, где хорватам нужна только победа;

Россия побеждает Кипр, а Хорватия играет с Мальтой вничью или проигрывает – Россия становится участником ЧМ-2022;

Россия играет с Кипром вничью, а Хорватия побеждает Мальту – все решается в последнем туре, где Россия сильно зависит от разницы мячей;

Россия играет с Кипром вничью или проигрывает, а Хорватия делит очки с Мальтой или уступает – все решается в последнем туре, где хорватам нужна только победа;

Россия играет с Кипром вничью, а Хорватия проигрывает Мальте – все решается в последнем туре, где Россия сильно зависит от разницы мячей;

Россия проигрывает Кипру, а Хорватия побеждает Мальту – все решается в последнем туре, где россиянам нужна только победа.

Если после двух заключительных встреч команды наберут поровну очков и разница голов будет одинаковой, позиции в таблице определятся по забитым мячам. И только если там сохранится равенство, обратят внимание на личные встречи – пройдет тот, кто набрал больше очков.

Андраж Спорар и Георгий Джикия Фото: Getty Images

Но вдруг сборная России все же станет второй? Придется играть адские стыковые матчи – теперь они еще жестче, чем раньше. В плей-офф сыграют 12 команд. 10 – те, кто занял вторые места в отборе. Еще две – это лучшие по рейтингу победители групп Лиги наций, занявшие в квалификации ЧМ места с третьего и ниже. Стыки состоят из трех путей по четыре команды – участники проведут полуфиналы из одного матча и финал. Три победителя финалов и получат путевки в Катар.

Если Россия станет второй, после завершения всех матчей нужно смотреть в сводную таблицу команд, занявших вторые места. Шесть лучших станут сеяными, четыре худших и два выходца из Лиги наций – несеяными. После этого состоится жеребьевка, где сеяные сразятся с несеяными в полуфиналах. Если предположить, что Россия с 19 очками шла бы сейчас на втором месте, в сводной таблице команда Карпина лидировала бы, а среди ее соперников могли быть Швеция, Чехия, Швейцария, Уэльс и Австрия. Шестая команда – Украина, с которой Россию всегда разводят при жеребьевке.

ЧМ. Квалификация. Европа Россия победила Словению и вышла на 1-е место в группе 2 ЧАСА НАЗАД