В октябре 2021-го сборная России отбегала два полярных матча. Игра против Словакии показалась худшей при Валерии Карпине, битва со Словенией – самой качественной. Почему команда провалилась дома, но собралась на выезде? Неужели не сказалась усталость от игры вторым номером в Казани? Непонятно.

За три дня сборная представила две разные версии себя. Трансформация России отразилась и в тактике. «Не могу сказать, что Словения и Словакия сильно различаются. У обеих сборных есть игроки с сильными качествами в разных зонах, но в общем сила команды не меняется», – проговорил Карпин перед выездом в Марибор. Ключевая идея тренера связана с позициями чужих звезд. Если лучшие игроки словаков действуют в центре, то топы словенцев – на флангах.

В первой игре октября Россия поникла как раз из-за защиты в центральном канале. Главный плеймейкер Словакии – Марек Гамшик. В прессинге к экс-звезде «Наполи» приставили Федора Смолова. Форвард «Локомотива» упускал чужого созидателя – тот принимал мяч и разворачивал атаки. Иногда словаки грамотно загружали домашнюю половину и отвлекали хозяев от 17-го номера.

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Игроки сборной России разобрали соперников в прессинге. Смолов упустил Гамшика. С передачи Марека начнется атака, которая приведет к удару словаков Фото: Other Agency

Игроки сборной Словакии сместились на домашнюю половину и отвлекли футболистов России от Гамшика Фото: Other Agency

Ошибки Смолова и действия партнеров раскрыли Гамшика на мяче. Марек оказался лидером сборной по сумме передач (140, второй результат – 99 от Милана Шкриниара), пасам в финальную треть (39) и под удар (6). После игры Карпин признал: в первом тайме сборная провалилась в прессинге.

Под вторые 45 минут Валерий подготовил новую схему – 5-4-1. Если до перерыва Россия выдала три попытки отобрать мяч на чужой половине, то после – ни одной. Хозяева ушли в более осторожную защиту.

Очертания схемы 4-1-4-1 в защите России во втором тайме против Словакии. В дальнейшем схема перетечет в 5-4-1 Фото: Other Agency

«В атаке игра не получалась, поэтому сменили схему и попытались обезопасить счет. Перестроились, чтобы уберечь ворота от проблем. Они все равно были», – констатировал Карпин. В аккуратном построении России не хватило компактности. Сборная оставляла зоны между линиями – словаки пользовались.

После перерыва гости выбили 12 действий под штрафной Матвея Сафонова. До – вдвое меньше, шесть. С переходом на осторожную модель Россия должна была закрыть зону перед коробкой, но лишь активнее пускала туда словаков. Провалы в защите – главная причина, по которой матч в Казани показался слабым, а итоговый счет – случайным.

В игре со Словенией сборная переродилась. Карпин то ли зарядил команду, то ли просто подарил ей торт – Россия провела намного более качественный матч.

Во-первых, Карпин предложил понятный план на атаку. Федор Кудряшов оставался в глубине и сторожил Йосипа Иличича, тогда как Алексей Сутормин штурмовал чужую половину. Если фулбек «Антальяспора» раздал 13 действий за центральной линией, то защитник «Зенита» – 41.

Позиции крайков определили роли Зелимхана Бакаева и Алексея Миранчука. Полузащитник «Спартака» действовал близко к боковой линии, игрок «Аталанты» носился по всему полю. Разница в задачах футболистов отразилась на карте активностей.

Федор Смолов вышел на матч с функциями классической девятки. Нападающий «Локомотива» выдал шесть действий в чужой штрафной. Больше оказалось лишь у Далера Кузяева (7), который проминал защиту словенцев рывками за спину.

На первый взгляд, сборная не получила преимуществ от позиционной структуры: оба мяча прилетели после стандартов. Однако большинство ударов изнутри штрафной Россия нанесла с игры (6 из 8). Задумки Карпина обеспечили легкий доступ к продвинутым зонам и крупное число моментов.

Во-вторых, в матче со Словенией Россия блеснула в защите. Сборная показала активный прессинг: хозяева 10 раз потеряли мяч на домашней половине, а еще обращали каждый пятый пас в лонгболл. Причина – в активной манере Смолова, Бакаева и Миранчука. Пока Федор давил по Яну Облаку, партнеры прихватывали центральных защитников или фулбеков. Лучшая иллюстрация – эпизод перед отмененным пенальти.

Момент перед фолом Облака. Смолов прессингует до вратаря, Бакаев и Миранчук приглядывают за соседними защитниками Фото: Other Agency

Атака Словении сбилась на загруз левого фланга и Иличича. Россия действовала интереснее и выдала мощный уровень даже в защите. В футболе сборной сохранились изъяны, – например, с выходом из-под прессинга – но выезд в Марибор все равно показался самым сбалансированным в эпоху Карпина.

Радость от успеха со словенцами должна быть осторожной. Во-первых, убедительная победа пришла спустя три дня после некачественной игры. Во-вторых, ключевые матчи отбора состоятся в ноябре: России как минимум потребуется мощный футбол с Хорватией.

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Все цифры взяты с WhoScored.

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