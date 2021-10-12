Главный тренер сборной России Валерий Карпин останется на своем посту – контракт с коучем будет продлен благодаря выходу в стыковые матчи отбора ЧМ-2022. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.
«Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум гарантировал продление контракта, но лучше, конечно, выйти на чемпионат мира напрямую», – приводит слова Дюкова ТАСС.
Также президент РФС ответил на вопрос о будущем в сборной России нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. «Что касается ситуации с Дзюбой, не надо мне задавать провокационные вопросы. Вопросы с вызовом игроков решает тренер», – цитирует Дюкова РИА Новости.
ЧМ. Квалификация. Европа
Матчи сборной – парадокс. Разбили Словению после отскока
- Заключительные матчи квалификации ЧМ-2022 российская команда проведет в ноябре.
- 11-го числа состоится домашний матч с Кипром, а 14-го – выездная встреча с Хорватией.
ЧМ. Квалификация. Европа
Что с тактикой Карпина и хорошо ли без Дзюбы? «Точка xG» – о сборной
ЧМ. Квалификация. Европа
Карпин узнал, что Глебов ел доширак в поезде. А как же диета?