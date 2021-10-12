Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал поражение от России в домашнем матче отбора на ЧМ-2022 и рассказал, как изменилась игра соперников без нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«В Сочи Дзюба был моим кошмаром, но сегодня играла другая команда, она стала более быстрой и гибкой, против таких команд очень тяжело играть. Это и отражает турнирная таблица группы.

Понятно, что после игры мы испытываем большое разочарование. Особенно с учетом того, что в начале матча у нас все получалось. Хочу поздравить российскую команду», – цитирует Кека ТАСС

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Сборная России сняла проклятие Марибора-2009 и обыграла Словению на стадионе «Людски Врт» – 2:1. В стартовые полчаса голами отличились Игорь Дивеев и Георгий Джикия, за 5 минут до перерыва Йосип Иличич отыграл один мяч.

Благодаря осечке хорватов, которые дома сыграли вничью со сборной Словакии (2:2), российская команда вышла на первое место в группе Н.

Заключительные матчи квалификации ЧМ-2022 сборная России проведет в ноябре. 11-го числа состоится домашний матч с Кипром, а 14-го – выездная встреча с Хорватией.

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