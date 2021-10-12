Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал поражение от России в домашнем матче отбора на ЧМ-2022 и рассказал, как изменилась игра соперников без нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
«В Сочи Дзюба был моим кошмаром, но сегодня играла другая команда, она стала более быстрой и гибкой, против таких команд очень тяжело играть. Это и отражает турнирная таблица группы.
Понятно, что после игры мы испытываем большое разочарование. Особенно с учетом того, что в начале матча у нас все получалось. Хочу поздравить российскую команду», – цитирует Кека ТАСС.
ЧМ. Квалификация. Европа
Орлов: «Карпин и Дзюба должны отправить эгоизм к чертовой матери!»
- Сборная России сняла проклятие Марибора-2009 и обыграла Словению на стадионе «Людски Врт» – 2:1. В стартовые полчаса голами отличились Игорь Дивеев и Георгий Джикия, за 5 минут до перерыва Йосип Иличич отыграл один мяч.
- Благодаря осечке хорватов, которые дома сыграли вничью со сборной Словакии (2:2), российская команда вышла на первое место в группе Н.
- Заключительные матчи квалификации ЧМ-2022 сборная России проведет в ноябре. 11-го числа состоится домашний матч с Кипром, а 14-го – выездная встреча с Хорватией.
ЧМ. Квалификация. Европа
Что с тактикой Карпина и хорошо ли без Дзюбы? «Точка xG» – о сборной
ЧМ. Квалификация. Европа
Карпин: «Дзюба нужен мне в сборной России»