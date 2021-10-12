Сборная России сняла проклятие Марибора-2009 и обыграла Словению на стадионе «Людски Врт» – 2:1. Главный тренер национальной команды подвел итоги матча квалификации ЧМ-2022 на пресс-конференции.

Что изменилось после Словакии

– Намного больше доволен игрой, чем со Словакией. Больше получалось и в обороне, и в прессинге, и в атаке. Многое получалось. Тренер не может быть доволен игрой полностью, но ощущения более приятные, чем после матча в Казани – это факт.

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Напряженный первый тайм, возможно, поначалу соперник больше владел мячом, но у них не было преимущества. Всего один опасный удар, Сафонов справился. Но, безусловно, было непросто. Словения – мягко говоря, не самая плохая сборная. Это хорошая команда.

В Казани – моя вина, а здесь выиграли и играли намного лучше – это заслуга футболистов. Так было всегда. Я им сказал: «Идиот – я. Это был не ваш уровень». Сегодня они показали уровень, который больше похож на футболистов сборной России.

Валерий Карпин и Георгий Джикия после матча Словения – Россия в отборе к ЧМ-2022 Фото: Getty Images

Почему пропустил гимн перед матчем

– Ничего сверхъестественного, я всегда выхожу после футболистов. Но через поле меня не пустили. Слушал гимн, пока обходил поле за воротами.

О желании спрятаться от людей

– Про лес было сказано образно, но мысли сейчас такие же – спрятаться подальше от людей, выбраться на природу, в лес или сосновый бор. Туда, где народу поменьше. Туда, где нет пресс-конференций.

Кому посвящает победу над Словенией

«СЭ». – Хочу поздравить Никиту Павловича Симоняна с 95-летием. Для него эта победа как поздравление – от футболистов, от тренерского штаба, от всей сборной. Хотим поздравить и пожелать здоровья и долгих лет жизни, еще столько же, – сказал Карпин на пресс-конференции. Его слова приводит ТАСС

Благодаря осечке хорватов, которые дома сыграли вничью со сборной Словакии (2:2), сборная России вышла на первое место в группе Н.

Заключительные матчи квалификации ЧМ-2022 российская команда проведет в ноябре. 11-го числа состоится домашний матч с Кипром, а 14-го – выездная встреча с Хорватией.

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