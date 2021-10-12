Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал гол защитника сборной России Георгия Джикии в матче квалификации ЧМ-2022 против Словении.
На 32-й минуте матча игрок российской сборной поразил ворота Яна Облака шикарным ударом ножницами. Гол Джикии оказался победным.
«Сахар убрал и пошли удары», – написал Хабиб в инстасторис.
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«Сахар убрал и пошли удары». Хабиб – о голе Джикии ножницами
- Это второй гол Георгия Джикии за 40 матчей в национальной команде – первый был в ворота сборной Бельгии в ноябре 2019 года.
- Матч закончился победой России со счетом 2:1. Команда Валерия Карпина вышла на чистое первое место, оторвавшись на 2 очка от хорватов.
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