Футболисты и представители сборной России во главе с Валерием Карпиным эмоционально отпраздновали победу над Словенией в матче отбора к ЧМ-2022. Прошедший в Мариборе матч завершился со счетом 2:1.

На утро после успеха официальные аккаунты национальной команды выложили видео из раздевалки. На нем довольный Валерий Карпин вскидывает руки вверх под песню «Валера! Валера!» певицы Афродиты. Радостные игроки с удовольствием подпевали главному тренеру, некоторые снимали происходящее на телефон.

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О праздновании именно таким образом сразу после игры в интервью рассказал Игорь Дивеев.

Россия победила Словению, набрала 19 очков и возглавила отборочную группу за два матча до завершения турнира.

У идущей следом Хорватии 17 баллов, но лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

В заключительных матчах Россия сыграет дома с Кипром и на выезде – с Хорватией. Хорватам, помимо игры с Россией, предстоит гостевая встреча с Мальтой.

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