На болельщиков сборной России было совершено нападение после матча квалификации ЧМ-2022 против Словении.

«Нас было пять человек. После игры вышли со стадиона и пошли пешком в отель. Шли без цветов сборной России. В темноте на одной из улиц на нас со спины напали местные: начали валить на землю и избивать.

Досталось всем, но одного из наших парней серьезно избили – его доставили в больницу, где зафиксировали переломы и множественные ушибы. Врачи предложили сделать операцию сегодня-завтра, но он решил отказаться, так как был рейс в Россию. Сейчас он летит домой. Естественно, такое не осталось незамеченным полицией. Они оформили протокол», – рассказал болельщик Роман РИА Новости

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Благодаря осечке хорватов, которые дома сыграли вничью со сборной Словакии (2:2), сборная России возглавила группу Н за два матча до завершения отбора и гарантировала себе путевку в стыки.

Заключительные матчи квалификации ЧМ-2022 российская команда проведет в ноябре. 11-го числа состоится домашний матч с Кипром, а 14-го – выездная встреча с Хорватией.

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