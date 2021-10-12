Генеральный директор компании adidas Каспер Рёрстед высказал недовольство идеей проводить чемпионат мира по футболу раз в два года.
«Я не особо думаю о чемпионате мира по футболу, который проводится каждые два года. Есть чемпионат Европы и Кубок Америки, также следует оставить место для других вещей. Я страстный фанат футбола, но важно, чтобы по телевидению показывали не только футбол, но и биатлон, лыжный спорт, теннис или гандбол. Если вы сильно нажимаете только на один продукт, это не пойдет на пользу никому.
В финансовом отношении Суперлига, вероятно, была бы для нас привлекательной. Однако в долгосрочной перспективе мы считаем, что любовь к спорту с детства рождается благодаря доступности. Это что-то осязаемое. Для нас важно, чтобы дети имели доступ к стадионам и видели своих звезд не часто, а время от времени. Соревнования – это не элитарные мероприятия, которые можно увидеть только по телевидению. Когда «Лестер» выиграл Премьер-лигу несколько лет назад, они сказали: «Отлично». Такой же энтузиазм был, когда «Лилль» выиграл чемпионат Франции в этом году. У проигравшего есть жажда победы», – приводит слова Рёрстеда Neue Zürcher Zeitung.
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- Российская Премьер-лига и еще 12 европейских чемпионатов выступили против предложения проводить чемпионат мира каждые два года.
- Первым проводить ЧМ с такой периодичностью предложил Арсен Венгер, который занимает в ФИФА должность начальника отдела развития и продвижения футбола в мире.
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