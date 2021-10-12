Участникам чемпионата мира-2022 отведут только одну неделю на подготовку к турниру.
Согласно внутренним документам УЕФА, клубы обяжут отпустить игроков 14 ноября, о чем организация уведомила все национальные ассоциации, пишет L'Equipe. Турнир начнется 21 ноября – последние матчи европейских лиг состоятся за неделю до старта.
- ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
- Чемпионат мира впервые пройдет в конце года из-за климатических особенностей Катара.
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