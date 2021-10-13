Сборная Дании гарантировала себе участие в финальной части чемпионата мира-2022 в Катаре.

Досрочный выход на ЧМ-2022 датчанам обеспечила домашняя победа над Австрией со счетом 1:0 и голом Йоакима Меле. Команда Каспера Хьюлманда прошла квалификацию с потрясающими показателями: 8 побед в 8-ми матчах с общим счетом 27:0.

«Дания не просто квалифицировалась на чемпионат мира, а сделала это в необычайном стиле», – поздравил датчан с выходом в финальную часть мирового первенства официальный твиттер ЧМ-2022.

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