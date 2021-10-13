Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал хет-трик в матче квалификации ЧМ-2022 с Люксембургом.

«Еще одна победа, еще один шаг к нашей цели, еще одна историческая ночь для сборной Португалии. Все становится проще, когда мы играем дома – перед болельщиками, которые поддерживают нас с первой до последней минуты. Я обещал, что всегда буду стремиться к большему! Это заложено у меня в ДНК, в ДНК игроков нашей сборной. Мы никогда не довольствуемся малым, никогда не опускаем руки и всегда боремся за максимальный результат. Вперед, Португалия!» — написал Роналду в инстаграме.

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На хет-трик Криша Люксембургу отреагировал и «Манчестер Юнайтед». «Он выступает в своей собственной лиге», – написал «МЮ» в твиттере и напомнил, что Роналду улучшил рекорд по голам за сборную Португалии – теперь их 115.

Роналду забивает Люксембургу чаще, чем какой-либо другой сборной – в их ворота от Криша влетело уже 9 голов.

36-летний форвард догнал Лионеля Месси по голам в 2021 году – теперь у обоих по 38 забитых мячей.

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