Сборная живет под руководством Карпина всего два месяца, но уже максимально узнаваема. Удивительно, как за пять игр можно сделать команду и все, что ее окружает, настолько аутентичным, но у Валерия Георгиевича получилось. Описать новую сборную можно несколькими штрихами – смелый футбол, хорошая атмосфера, Виталий Кафанов, пальто, эпидемия травм, огромный фарт и все – капитаны.

После Марибора особенно актуальным стал последний пункт, ведь если до игры со словаками повязку носили Джикия, Смолов и Баринов, и их кандидатуры ни у кого не вызывали вопросов, то на «Людски врт» команду вывел Алексей Сутормин, дебютировавший за сборную тремя днями ранее. Всего при Карпине сборная сменила уже пять капитанов – Василий Уткин назвал это «карпинским пранком», но если углубиться в тему, то на пранк это не похоже.

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Команда: «Спартак»

Сколько работал: ~5 лет

Капитаны: 5

За 30 лет с распада СССР в «Спартаке» было 18 капитанов. Интересный факт: пять из них пришлись на Карпина-тренера, еще два – на Карпина-функционера. Итого 40% капитанов на 20% современной истории клуба – это сильно, но аномалия объяснима. Так у Карпина в дальнейшем будет всегда, кроме сборной, и в этом есть что-то из сказки.

Валерий Карпин, главный тренер «Спартака» Фото: Getty Images

Для любителей мистических теорий есть отличный сюжет. Возможно, капитанскую чехарду запустил Станислав Черчесов: его «Спартак» сгорел 1:5 ЦСКА – коуч не выдержал и сослал в дубль капитана и легенду клуба Егора Титова вместе с помощниками, Моцартом и Калиниченко. Федун на этом фоне пообещал перемены, и они случились – на должность гендира пришел Карпин и почти сходу уволил Черчесова. Вот только Титову это не помогло – он покинул «Спартак» за три дня до своего обидчика и в клуб не вернулся.

Это была крипи-теория из разряда «проклятье Титова», теперь же к фактам. 2008 год получился для «Спартака» непростым, ведь сменились сразу две позиции: ушел многолетний капитан и главный тренер, а пришли Карпин и долгий поиск того самого кэпа. За год повязку примерили Моцарт, у которого не пошло, и сменивший его до конца сезона Ковач.

В следующем году оба клуб покинули, Карпин стал главным тренером и сразу обозначил позицию: «Посоветовавшись с игроками и тренерами, мы пришли к выводу: футболисты сами должны выбрать капитана». Выборы проходили по сложной двухэтапной системе, и большинство голосов получил Мартин Йиранек. Карпин выбор принял, и чех отбегал с повязкой весь сезон. Вот только в следующем году Мартин переехал в АПЛ, и место стало вакантным.

Мартин Йиранек и Алекс, «Спартак» Фото: Getty Images

Повторные выборы решили не проводить – тренерский штаб сам назначил Алекса, но у бразильца с этим званием не задалось. Вскоре он покинул клуб и Россию, объяснив все семейными проблемами. Кэпом избрали 21-летнего Паршивлюка. Этому не нужно удивляться, ведь даже тренер «Динамо» Сандро Шварц признавался, что сделал бы защитника капитаном, если бы не красно-белое прошлое – лидерские качества у Сергея наверняка есть. Но у самого молодого кэпа в истории «Спартака» тоже не вышло – травмы не давали нормально выступать, его подменял Андрей Дикань, но и тут невезение: лимит лишил украинца места в составе. Где-то справа на капитанскую позицию наступал Дмитрий Комбаров, и в такой ротациии прошли последние годы Карпина в «Спартаке». Когда Валерий Георгиевич ушел, по магической случайности закончились странности с кэпами. Два года повязку относил Ребров, три – Глушаков, и вот теперь надевает Джикия – уже третий сезон.

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Команда: «Ростов»

Сколько работал: 4 года

Капитаны: 6

В «Ростов» Карпин пришел другим тренером – пройдя суровую школу «Мальорки», «Армавира» и работу на ТВ. В донском клубе одной проблемой было меньше – многолетний капитан и легенда Александр Гацкан не нуждался в переназначении.

Однако, это продлилось недолго – уже через 1,5 сезона капитан перестал проходить в состав и покинул клуб. Изначально это объяснялось нежеланием сидеть на лавке, но позже сам Гацкан рассказал свою версию – он был готов оставаться в запасе, но начались разногласия с клубом, в том числе и с Карпиным, и футболисту пришлось уйти. Проблема была еще в том, что почти одновременно из «Ростова» ушли и вице-капитаны: Тимофей Калачев закончил карьеру, а Сергей Паршивлюк перебрался в «Динамо». Повязка переехала к Рагнару Сигурдссону.

Рагнар Сигурдссон празднует гол «Ростова» Фото: Getty Images

Но тоже ненадолго – исландец через полгода расторг контракт. Причины были не совсем ясны, ведь первую половину сезона Сигурдссон провел на поле практически все матчи. Медиа писали об алкоголизме, но в «Ростове» все опровергли – сказали, что исландец большой профессионал и все слухи фейковые.

После Рагнара капитаном назначили Ивелина Попова. С ним команда вышла в еврокубки, но вот стартовала там уже без него, ведь болгарин за месяц до матча с «Маккаби» поссорился с Карпиным и уехал в «Сочи». Получилось шумно – Попов стал первым «карпинским капитаном», публично раскритиковавшим тренера. Он выложил пост в инстаграм, в котором обвинил Валерия Георгиевича: «У меня было несколько разговоров с тренером, и мне дали понять, что капитан – просто слово: «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!» Прошу прощения у всех, но, как человек и как капитан, который должен защищать интересы команды и коллектива, я никак не могу совместить это слово с мой моралью и сложным характером… За полтора года уходит пятый капитан, задумайтесь».

Ивелин Попов, «Ростов» Фото: Getty Images

Вылет от «Маккаби» запустил распродажу в «Ростове», и ее жертвой пал еще один капитан – Алексей Ионов. Принявший повязку Роман Еременко продержался пару месяцев и ушел из клуба прямо посреди кубкового матча с «Ахматом». Наконец, капитаном был назначен Максим Осипенко – уже летом его сменил Данил Глебов, но это случилось уже при Семине. Итого Карпин в «Ростове» попробовал шестерых капитанов, из них трех – за полгода. Но что интереснее, напрямую обвинить тренера в нелюбви к ребятам с повязкой нельзя – в каждом случае, кроме кейса Попова, есть разумное объяснение. Одного продали, второй перестал тянуть уровень, третий завершил карьеру. Вопрос один – почему все это выпало именно на долю Карпина и уже во втором клубе подряд?

История с капитанами в сборной – абсурд

Команда: сборная России

Сколько работает: 2 месяца

Капитаны: ∞

После прихода в сборную Карпин сразу прояснил ситуацию: любой игрок может надеть повязку. В контексте многолетнего капитанства Дзюбы личность нового лидера сборной вызывала интерес, Валерия Георгиевича замучили распросами, но он лишь отнекивался и говорил, что решит этот вопрос после встречи с футболистами. На собрании было решено, что капитанами будут все, и пока такой порядок сохраняется. В пяти играх отбора повязку примерили пять игроков, среди них Джикия, Смолов, Баринов, Кузяев и Сутормин. Формат немного новаторский и понравился не всем. Но ему есть минимум три объяснения.

Ситуация с Поповым (отчасти с Гацканом, и, конечно, с Дзюбой) показала, что Валерию Георгиевичу тяжело работать с реальными лидерами – он привык тренировать единолично, и дополнительные инфлюенсеры в команде ему не нужны. Возможно, он просто не хочет сакрализировать повязку и выращивать нового вожака взамен ушедшему. Звучит дерзко, но доказательств этому хватает.

Валерий Карпин, сборная России Фото: Getty Images

Другое объяснение звучит просто – Карпин в поиске. Главный тренер сборной после назначения много говорил о новых лидерах, о костяке команды. Возможно, мигрирующая повязка просто ищет своего хозяина.

Наконец, такая чехарда может не иметь второго дна – например, Карпину все равно, и он отдал все на откуп футболистам. Опыт таких голосований у Карпина есть еще со «Спартака», более того, именно так звучит основная версия.

Но вообще история показывает, что капитаны у Валерия Георгиевича не задерживаются и уж точно легендами не становятся. Любителям красивых футбольных кейсов а-ля Мальдини, Терри или Оливера Кана нужно терпеть – тем более, что в капитанском пуле у Карпина теперь вся футбольная Россия.

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