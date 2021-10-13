Четыре победы, одна ничья и «Валера-Валера!» в раздевалке. Если смотреть на результат и оставить за скобками способ его получения, Валерий Карпин превзошел ожидания и расплавил забронзовевший памятник героям ЧМ-2018, отлитый полевым командиром. Сборная России гарантировала минимум стыковые матчи на ЧМ-2022, а значит Валерий Карпин, скорее всего, останется в команде надолго.

Значит ли это, что команда надолго останется и без 33-летнего Артема Дзюбы, а ему вообще можно завершать карьеру в шаге от статуса главного бомбардира в истории сборной России? Сомнительно. Натянутые отношения, мешающие вызову сильного футболиста в команду – это что-то из репертуара полевого командира, но не главного тренера сборной России.

Конфликт Валерия Карпина и Артема Дзюбы переоценен. Болельщики и журналисты сочиняют сложные теории и пишут фанфики, штампуют домыслы, объясняют причины невызова или отказа от сборной, вспоминая далекое или относительно недавнее прошлое, ищут правду между строк и в интонациях. Но все гораздо проще.

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Карпин настолько раскрепощенный и свободный человек, что угадывать и дорисовывать его мотивацию абсолютно бесполезно. С учетом его бескомплексности, трудно поверить, что в сборной России он мыслит категориями обид, конфликтов и вообще сильно загружен ситуацией с отказом Дзюбы. У Валерия Георгиевича развит здоровый пофигизм – признак психологической зрелости, когда ты продуктивен в настоящем, сфокусирован на главном, а всякую шелуху вроде рефлексии о прошлом и будущем откладываешь в сторону.

Валерий Карпин, сборная России Фото: Getty Images

Здесь еще важно помнить, что Дзюба – футболист, который продуктивен только когда есть вызовы. А сборная России без Дзюбы и всего лишь один гол до уничтожения бомбардирского рекорда Кержакова – это натуральный вызов. Возможно даже последнее дело постепенно гаснущей карьеры, в которой все чаще встречается скамейка запасных.

Есть определенные сомнения, что ранимый Дзюба, обижавшийся на всех тренеров, с которыми не находил общий язык (тренеришка Эмери, вообще не тренер Манчини), органично вольется в сборную с коучем-неформалом. Есть сомнения, что его эго справится с развеянным культом личности, да и честь больше некому отдавать, ведь полевой командир ушел. Но это ведь тоже новый вызов, верно?

Карпин не говорил, что дверь для Дзюбы закрыта, да и это было бы не в его принципах. Но он наверняка намеренно генерирует напряжение фразами в духе «Мы никого не заставляем», чтобы смотивировать Дзюбу на вызов еще сильнее. Вспомните сентябрьские матчи сборных – главный тренер аккуратно приложил Матвея Сафонова на пресс-конференции, будто ему вообще нет дела до вратаря. Ответ на вопрос «Где Сафонов?» был в духе: «Спросите тренера вратарей, я вообще не знаю, он у него примерно седьмой в списке». Снова здоровый пофигизм Карпина, но отнюдь не пустые слова – сразу после них Мотя собрался, набрал форму и провел сильный месяц. Сейчас примерно седьмой вратарь из шорт-листа Кафанова – уверенно основной. Карпин подобрал верный ключ к Сафонову и, вероятно, у Дзюбы похожий замок.

Артем Дзюба, Россия Фото: Getty Images

Атмосфера вокруг команды снова позитивная, Карпин открыт для журналистов, полон иронии и даже самоиронии, смело берет ответственность за слабую игру на себя. Всего этого не хватало полевому командиру – кажется, сейчас все складывается слишком хорошо, чтобы что-то менять.

Но именно на этом и погорел прошлый тренер. Судя по тому, что даже капитанская повязка сейчас – переменная величина, Карпин застоя не допустит. Поэтому отсутствие или наличие Дзюбы в заявке сборной – такая же переменная, как статус капитана.

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