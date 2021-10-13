Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл подробности отказа нападающего «Зенита» Артема Дзюбы от приезда в национальную команду на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

– Расскажите пошагово, как шла коммуникация с Дзюбой?

– Сначала мы встретились в Питере в августе. Он сказал: «Я готов, я хочу, все окей». Я ему ответил: «Хорошо, работай. Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать». Потом он попадает в расширенный список.

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– Прежде чем включить его в расширенный список, вы с ним не пытались связаться? Сообщением, звонком?

– А зачем? Потом, когда опубликовали расширенный список, я ему написал: «На связи?». Он ответил: «Да, на связи». Я ему позвонил, говорю: «Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, все нормально?» – «Нет, я не готов, мне надо набирать форму». – «Окей, хорошо».

– Это нормально, когда игрок сам оценивает свою форму и ставит свою оценку формы выше оценки главного тренера?

– Не знаю.

– А в клубе вы хоть раз сталкивались с тем, чтобы игрок вам сказал: «Я не готов»?

– В клубе он деньги получает, а в сборной – нет. В клубе ему скажут: «Не готов играть, значит, зарплату не получаешь». Все! А здесь что сделаешь? Какие у меня рычаги? Не хочет – и не надо.

– Есть игроки, которые не готовы ехать в сборную, если не играют в основе. Черчесов намекал, что таким является Смолов.

– У многих игроков такое бывает. Я позвонил Феде перед первым вызовом: «Если хочешь – приезжай, но ты можешь не играть. Может быть, выпущу, но гарантий не даю». Он сказал, что повзрослел, что все понимает. Спросил его: «слово даешь, «на мужика»?» – «Да, Георгиевич, вопросов нет», – сказал Карпин в интервью «Чемпионату»

Заключительные матчи квалификации ЧМ-2022 российская команда проведет в ноябре.

11-го числа состоится домашний матч с Кипром, а 14-го – выездная встреча с Хорватией.

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