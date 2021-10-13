Болельщики сборной Венгрии устроили стычку с полицией по ходу матча со сборной Англии на «Уэмбли».

Полицейские поднялись на фанатский сектор, чтобы арестовать несколько человек за нарушение общественного порядка. Это вызвало беспорядки на трибунах. Полиция использовала дубинки, пытаясь сдержать толпу. Но брутальные фанаты выдавили защитников правопорядка в подтрибунные помещения. Видео инцидента выложил в твиттере журналист Саймон Эванс.

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Матч Англии против сборной Венгрии на «Уэмбли» завершился вничью – 1:1.

Роланд Шаллаи открыл счет с пенальти на 24-й минуте, Джон Стоунз на 37-й сделал его равным.

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