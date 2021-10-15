Футболисты сборной Дании отлично повеселились в отеле Хельсингёра Marienlyst. Датская футбольная ассоциация начала расследование после того, как перед матчем отбора ЧМ-2022 с Молдавией игроки тусовались с полураздетыми женщинами-сотрудницами отеля.

В скандале оказались замешаны защитник «Челси» Андреас Кристенсен, игрок «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг, футболисты «Лестера» Каспер Шмейхель и Янник Вестергор, а также дуэт из «Брентфорда» Кристиан Норгор и Матиас Йенсен.

Менеджер отеля Майкл Лауритсен выразил гнев поведением сотрудниц в слитом в интернет корпоративном письме.

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«К сожалению, есть сотрудники, которые чересчур дружелюбно относятся к сборной. Не думал, что это может произойти даже в самых ярких фантазиях. Должен напомнить, что мы всегда действуем профессионально и не общаемся с игроками наедине в гостевых зонах или в комнатах», – написал босс.

Позже мужчина прокомментировал инцидент датскому журналу Se og Hor : «Могу подтвердить, что мне пришлось сделать выговор двум сотрудникам, которые не соблюдали нашу кадровую политику. Всегда поддерживаю постоянный контакт с Датской футбольной федерацией, и, конечно же, мы обсуждали это. Мне сказали, что женщины были в одном бассейне, а игроки – в другом, и две группы собрались в одну».

Скандал не повлиял на датчан: они обыграли Молдавию со счетом 4:0.

Сборная Дании обеспечила выход в финальную часть ЧМ и стала третьей командой после Катара и Германии, кому это удалось.

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