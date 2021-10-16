Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру национальной команды в октябрьских матчах отбора к чемпионату мира 2022 года.

– Здравствуйте, Станислав Саламович, смотрели сборную? Как у вас впечатления?

– Добрый вечер. Конечно, смотрел. 6 очков, самое главное – турнирная борьба.

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На вопрос о том, как сыграть лучше, Черчесов предпочел не отвечать.

Сборная России 8 октября выиграла домашний матч у Словакии со счетом 1:0, а 11 октября на выезде победила Словению – 2:1.

Россия лидирует в группе Н, набрав 19 очков и опережая ближайших преследователей – хорватов – на 2 очка.

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