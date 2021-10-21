На официальном сайте ФИФА опубликована новая версия рейтинга сборных.
После двух успешных матчей в октябре Россия поднялась с 37-го на 33-е место. В топ-10 произошли небольшие изменения: Франция и Италия прибавили по позиции, вытеснив Англию из первой тройки. Испания (теперь 7-я) и Португалия (8) поменялись местами.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
ЧМ. Квалификация. Европа
Черчесов прокомментировал игру сборной России
1. Бельгия – 1832.33;
2. Бразилия – 1820.36;
3. Франция – 1779.24;
4. Италия – 1750.52;
5. Англия – 1750.16;
6. Аргентина – 1738.79:
7. Испания – 1687.66;
8. Португалия – 1681.73;
9. Мексика – 1672.92;
10. Дания – 1668.98;
...
33. Россия – 1497.45.
- Сборная России в октябре в отборочном турнире чемпионата мира-2022 победила сперва команду Словакии на своем поле (1:0), а потом – на выезде Словению (2:1).
- После октябрьских матчей Россия лидирует в группе Н, набрав 19 очков.
- В октябре состоялся Финал четырех Лиги наций: в решающем матче Франция победила Испанию, Италия вырвала бронзу у Бельгии.
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