Валерий Карпин славится жестким подходом к питанию в национальной команде: коуч ограничивает футболистов в сладком и мучном. Но после двух побед в начале октября против Словакии и Словении он ослабил хватку и подарил сборной несколько ящиков кока-колы и фанты.

– Уже легендарное видео с песней «Валера» как раз разлетелось по сети после победы над Словенией. Продолжили дальше праздновать?

– Так как тренер придерживается диеты: ничего сладкого и мучного, – после игры со Словенией он сделал сюрприз. На базу доставили два или три ящика кока-колы, фанты. Так мы и отпраздновали победу. Выпил бутылки две – столько можно, но не больше. На следующий день вновь стали считать калории. Все под жестким контролем. Возможно, больше внимания теперь уделяется не только питанию, но и восстановлению, – рассказал новичок сборной Арсена Адамов в интервью Eurosport.ru.

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Россия в матчах против Словении и Словакии добилась двух побед и возглавила группу.

В заключительных матчах команда Карпина сыграет с Кипром и Хорватией.

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