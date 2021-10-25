Главный тренер сборной России Валерий Карпин определился со списком игроков, которые будут готовиться к матчам квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией. В расширенную заявку попал 41 футболист.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сослан Джанаев («Сочи»), Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия) и Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Игорь Дивеев (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все – «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи») и Арсен Адамов («Урал»).

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Полузащитники: Дмитрий Полоз, Данил Глебов (оба – «Ростов»), Роман Ежов («Крылья Советов»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Константин Марадишвили («Локомотив»), Максим Мухин, Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако», Франция), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой («Зенит»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Арсен Захарян, Даниил Фомин («Динамо»), Алексей Ионов, Александр Черников («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев («Спартак»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»), Гамид Агаларов («Уфа»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Во время ноябрьского окна российская сборная проведет два матча.

11 ноября в Санкт-Петербурге команда Карпина примет Кипр, а 14 ноября россияне сыграют с хорватами в Сплите.

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