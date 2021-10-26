Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал расширенный состав национальной команды на отборочные матчи ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией, в котором отсутствует нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

«Не вижу в этом списке ничего такого, чтобы можно было разводить руками и делать непонимающий вид. Наверное, большей группой из тех, кто попал в расширенный список, стали люди, которые на слуху, которые себя проявили более-менее из всех тех, кто просто играет в футбол на высоком уровне. И Карпин хочет дать импульс в их развитии. Тому же Ежову или Хайкину из зарубежного клуба.

Ad

Отказ Дзюбы приезжать на октябрьские матчи стал точкой в отношениях футболиста и тренера. В футбол надо очень хотеть играть, особенно за сборную. Как только открыли створку, туда надо быстро лезть. А если человек говорит, что не готов ехать на решающие матчи, хотя у него нет травмы, то это отговорка. Жаль, что старый конфликт не был забыт. Дзюба мог бы помочь национальной команде», – сказал Игнатьев по информации «Известий»

ЧМ. Квалификация. Европа Карпин вызвал на Кипр и Хорватию 41 игрока. В списке нет Дзюбы 21 ЧАС НАЗАД

Во время ноябрьского окна российская сборная проведет два матча. 11 ноября в Санкт-Петербурге команда Карпина примет Кипр, а 14 ноября сыграет с хорватами в Сплите.

Борис Игнатьев тренировал сборную России в 1996-98 годах.

Чемпионат России Дзюба забил «Спартаку» и повторил рекорд Веретенникова ВЧЕРА В 18:07