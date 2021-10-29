Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сравнил уровень национальной команды образца 2008 года под руководством Гуса Хиддинка и нынешней сборной Валерия Карпина.

Экс-форвард «Спартака», «Тоттенхэма» и «Локомотива» не слишком высоко оценивает уровень сегодняшних игроков национальной команды.

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«Я сравниваю сегодняшнюю сборную с командой 2008 года. Иногда читаю интервью футболистов, они говорят: «Да мы бы сейчас обыграли ту сборную». Например, Вася Березуцкий так в интервью сказал: «Сегодняшняя сборная сильнее».

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Я его встретил и сказал: «Вася, ты что, с ума сошел? Ты что несешь?» Так нельзя сравнивать. Я смотрю по позициям, по футболистам, и понимаю, что мы бы им штук пять загрузили бы в первом тайме и сказали бы: «Ребята, до свидания!» – сказал Павлюченко в интервью ютуб-каналу «Ответь по-братски».

Может, сборная Хиддинка и сильнее, зато голландец не вызывал так много игроков – в списке Карпина на Хорватию и Кипр 41 фамилия.

А еще в команде Валеры отличная атмосфера: новичок сборной рассказал о подарке Карпина после побед.

ЧМ. Квалификация. Европа Карпин вызвал на Кипр и Хорватию 41 игрока. В списке нет Дзюбы 25/10/2021 В 15:34