Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба отписался от официального аккаунта сборной России в инстаграме.

Точно неизвестно, когда именно произошла отписка, однако информация о таком жесте разошлась вечером 29 октября – в день, когда Артем стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

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Артем уже отписывался от национальной команды – произошло это в конце 2019 года, но тогда мотивы футболиста были более прозаичные: «Решил сделать паузу и не читать ничего по теме, не видеть комментарии», – сказал футболист тогда.

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В настоящий момент у Артема сложные отношения со сборной. После Евро-2020 команду принял Валерий Карпин, с которым у Дзюбы конфликт со времен совместной работы в «Спартаке». Валерий Георгиевич не вызвал Дзюбу на первые матчи во главе сборной, сославшись на его плохую форму, но включил форварда «Зенита» в расширенный состав перед октябрьскими играми. Тогда уже сам Дзюба сослался на неготовность и отказался от вызова. Осенью дела у футболиста явно пошли в гору, на ноябрьские матчи, которые станут ключевыми в отборочном цикле ЧМ-2022, он снова не приглашен.

29 октября Дзюба забил 144-й мяч в чемпионатах страны, заняв первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Раньше рекорд принадлежал Олегу Веретенникову. «Зенит» в итоге разгромил московское «Динамо» со счетом 4:1.

Артем с 7 голами занимает второе место в таблице бомбардиров сезона-2021/22.

«Зенит» лидирует в чемпионате России после 13 матчей, набрав 29 очков.

А если вы хотите узнать, что выкрикнул Артем в сторону скамейки запасных после рекордного мяча, то это здесь

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