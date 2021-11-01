Главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с окончательной заявкой на два финальных матча отборочного турнира ЧМ-2022.
В итоговый состав вошли четыре голкипера, девять защитников, 13 полузащитников и три нападающих.
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Вратари: Гилерме, Лантратов, Сафонов, Хайкин
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Защитники: Джикия, Дивеев, Караваев, Кудряшов, Осипенко, Самошников, Сутормин, Терехов, Чистяков
Полузащитники: Ахметов, Бакаев, Баринов, Глебов, Головин, Ерохин, Жемалетдинов, Захарян, Зобнин, Ионов, Ал. Миранчук, Мостовой, Фомин
Нападающие: Заболотный, Сергеев, Смолов
- 11 ноября сборная России проведет домашний матч против Кипра, 14 числа сыграет на выезде с Хорватией.
- Российская команда занимает первое место в отборочной группе, опережая Хорватию на два балла.
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