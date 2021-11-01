Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился соображениями о составе национальной команды на матчи с Кипром и Хорватией. Коуч также рассказал о причинах невызова Артема Дзюбы и Александра Соболева, форме Александра Головина и наказании для того, кто слил веселое видео из раздевалки.

О принципе выбора состава

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин Фото: Getty Images

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«Сделан выбор в пользу игроков, так скажем, более опытных. До этого были Словакия и Словения, мы говорили, что самые важные матчи. Теперь самые важные матчи – Кипр и Хорватия. Ну если можно так назвать список – «В бой идут одни старики». Футболисты, за исключением, наверное, Сергеева, уже были в сборной, играли уже большее или меньшее количество игр на этом уровне. Поэтому выбор сделан в их пользу.

Плюс, если говорить конкретно про линию нападающих, то Тюкавин и Агаларов будут в молодежной сборной. Они будут также под рукой, они никуда не уедут. У многих команд еще есть игры в Европе, и еще тур будет идти, так что еще могут быть изменения даже из-за этого. Но конкретно Тюкавин и Агаларов будут рядом и в любой момент могут оказаться и в первой сборной.

Почему вместо сильнейших – более опытные? Потому что у нас осталось два матча. Они самые важные для решения задачи. Путь пройден больше чем наполовину. Сейчас надо брать очки несмотря ни на что. С Хорватией мы планируем играть в атакующий футбол, даже несмотря на то, что нам будет достаточно ничьей».

О невызове Дзюбы и отписке Артема от инстаграма

Артем Дзюба Фото: Getty Images

«Его вариант не рассматривали. Он в прошлый раз, когда мы надеялись, что да, он нам поможет со Словакией и Словенией, сказал, что не готов. Больше не рассматривали. Пока нет [не будем рассматривать]. Отказ – это не главная причина. Допустим, две последние игры в «Зените» он тоже не играл. В основном составе, я имею в виду.

Дзюба отписался от инстаграма сборной? Мне по ба... без разницы. Когда обратно подпишется? Без понятия. У него спросите».

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О наказании для слившего видео из раздевалки

«Разобрались. Подробнее? А вам зачем? Понимаю, что вам много чего интересно. Итог: разобрались. Виновные наказаны. В угол поставили».

О форме Головина

«Да, общались, да, набирает форму, да, возможно, еще не в самых лучших кондициях после паузы, после травмы. Но уже, во-первых, вышел вчера и на следующие матчи – понятно, что там тренер будет решать, – посыл такой, что, скорее всего, он будет уже участвовать в этих играх. Игроками такого уровня и такого качества, естественно, мы разбрасываться не можем».

О качествах Сергеева и отсутствии интереса к Соболеву

Александр Соболев Фото: Getty Images

«Сергеев привлек игрой, работоспособностью, самоотдачей, правильными и полезными действиями для команды. Я сейчас не только про голы. В «Крыльях» роль Сергеева, думаю, не совсем полностью отмечают журналисты – они больше обращают внимание на голы и передачи. Рассматриваю ли Соболева? Раз он даже в расширенный список не попал, то я не расцениваю его как игрока сборной России».

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О турнирном положении

«Легче ли с психологической точки зрения находиться на первой строчке? Нет. Давление как было, так и есть. Есть задача – выйти на ЧМ. Чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. Если получится в ноябре, будем все радостно хлопать в ладоши. Не получится – будем готовиться к мартовским матчам».

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