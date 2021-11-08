7 ноября в Санкт-Петербурге сборная России начала подготовку к заключительным матчам отборочного цикла к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

В списке вызванных на сбор футболистов произошли небольшие изменения. Защитник «Рубина» Илья Самошников и полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не примут участия в предстоящих матчах по медицинским причинам. Кроме того, к национальной команде впервые присоединился защитник «Зенита» Данил Круговой.

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Состав сборной России:

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Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Будё-Глимт» Норвегия), Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив» Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Ерохин, Андрей Мостовой (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев (оба – «Спартак» Москва), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Крылья Советов» Самара).

Сборная России в двух оставшихся матчах квалификации ЧМ-2022 11 ноября в Санкт-Петербурге сыграет на своем поле с командой Кипра, а 14 ноября отправится в Сплит на игру с Хорватией.

После 8 матчей сборная России лидирует в группе Н, набрав 19 очков.

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