Главный тренер сборной России Валерий Карпин на брифинге перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Кипра, который состоится 11 ноября, ответил на самые злободневные вопросы: о Дзюбе, антипрививочниках в сборной, опасениях за результат матча с Кипром. Приводим самые интересные моменты.

О вакцинации в сборной

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Кто-то привитый, кто-то – нет, кто-то не хочет. Так же, как и население нашей страны: кто-то за, кто-то против, кто-то не хочет. Я за то, чтобы прививаться. Это лично мое мнение. Сколько процентов привито в сборной? Процентов 70, наверное, привито. Какая логика у тех, кто не привит? Антипрививочники, наверное, не знаю.

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О тревогах и опасениях перед матчем с Кипром

Что тревожит? Тревожит все, естественно. Абсолютно все тревожит. Перед игрой по-другому быть не может, наверное. Радует, прежде всего, с каким желанием и отношением приехали ребята. Вроде бы все в неплохом, как минимум состоянии. Кто будет капитаном? Я решил.

Есть ли опасения за результат игры с Кипром? Об этом говорили. Опасения есть определенные, примеров миллион. Из самых свежих – примерно такая же проблема была у «Зенита» с «Уралом». Недооценка, может думали про что-то другое, про «Ювентус». Все мы через это прошли, и со мной такое было как с игроком, и как с тренером. Не застрахован никто, надо пытаться избегать ошибок. Надеюсь, победим.

О результативности форвардов

Есть ли проблемы с результативностью форвардов? Проблемы есть везде, начиная от вратарской позиции и заканчивая нападением. Хотелось бы, чтобы нападающие много забивали, полузащитники много отдавали, вратари все словили. Есть такие моменты, но не считаю, что это огромная проблема. Той же Словении забили два центральных защитника. После той игры никто не вспомнил про проблемы в нападении.

Артем Дзюба Фото: Getty Images

О невызове Дзюбы

Удивляет ли меня, что не было ни одного вопроса про Дзюбу? Если честно, да. Связан ли его невызов в сборную тем, как он ответил на возможность играть раньше? Мы надеялись, как вы знаете, мы внесли его в расширенный список перед матчами со Словакией и Словенией. Был не готов тогда, ну, хорошо. Хотя мы тогда надеялись. А сейчас уже не надеялись. Решили не надеяться.

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