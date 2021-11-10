Кто посмотрит матч по ТВ

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У России перед предпоследним матчем отборочного турнира вновь возникли проблемы с травмированными. Еще до начала сбора выяснилось, что игры с Кипром и Хорватией пропустят нападающий «Динамо» Арсен Захарян и защитник «Рубина» Илья Самошников. Валерий Карпин заменил выбывшую парочку одним игроком – дебютный вызов в национальную команду получил футболист «Зенита» Данил Круговой.

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За день до первого матча стало известно, что из-за травмы голени участие в важнейших играх сборной не примет лидер «Локомотива», полузащитник Рифат Жемалетдинов. Также под вопросом участие Георгия Джикии. Защитник «Спартака» пропустил тренировку 9 ноября из-за напряжения в подколенном сухожилии.

Георгий Джикия, сборная России Фото: Getty Images

Форма

Россия под руководством Валерия Карпина выиграла четыре из пяти матчей отбора. После нулевой ничьи с Хорватией команда добыла победы над Кипром, Мальтой, Словакией и Словенией. В этих встречах был пропущен всего один мяч (от словенцев), но каждый раз три очка добывались с трудом.

Сложно предсказать, в каком состоянии находится команда после месячного перерыва, поэтому картина станет чуть понятнее уже к игре с Хорватией.

Лицом к лицу

Россия возглавляет группу Н. У команды Валерия Карпина 19 очков, у Хорватии – 17.

Россия гарантировала себе второе место и стыковые матчи.

В случае победы над Кипром и непоражения в игре с Хорватией Россия выиграет группу и выйдет на ЧМ-2022 напрямую.

Кипр и Россия встречались 5 раз, 4 игры остались за российской командой.

За все время киприоты забили России только один мяч, пропустили – 13.

Из последних 20 матчей Кипр не проиграл всего пять (две победы и три ничьи).

Ориентировочные состав России

Котировки букмекеров

Россия и Кипр встречались друг с другом трижды за последние два года, и матчи завершились одинаково – победами российской команды. Последная игра получилась непростой, но можно списать это на то, что футболисты только привыкали к требованиям и схемам нового тренера.

Очередной матч должен получиться проще и результативнее. Во-первых, он пройдет в России. Во-вторых, у российской команды будет бешеная мотивация выиграть с запасом перед родными трибунами и обеспечить себе хорошее настроение перед выездом в Хорватию. Исходя из этих вводных, можно смело ставить на победу России с форой -2 гола за коэффициент 1,82

Где смотреть

Матч состоится 11 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало встречи намечено на 20:00 (мск). Посмотреть ее в прямом эфире можно на телеканале Россия 1. Также читайте огненную текстовую трансляцию Eurosport.ru.

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