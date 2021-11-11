Эти люди могут хвастаться тем, что играли за сборную России. Вы об этом не знаете, но при встрече они могут вам рассказать – и не солгут.

Дмитрий Ананко

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Дмитрий Ананко Фото: Getty Images

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Рекордсмен страны по количеству чемпионств (9), Ананко был защитником «Спартака» все 1990-е. С ним он захватил еще три Кубка и одно серебро, но приглашения в сборную не дождался даже в эпоху Романцева.

Сам он объяснял это темной историей времен молодежной сборной – якобы, перешел дорогу не тем людям и попал в теневой бан. Но есть более простая версия: Ананко не был основным в «Спартаке» (160+ матчей за 10 лет), а в сборной на его позиции были свои вечные герои.

Сыграть за страну получилось только в 2001 году – в товарняке против Греции Ананко вышел на замену. Потом укатил во Францию, завершил карьеру и уже спустя годы порулил «Тамбовом». Печально известный клуб задолжал защитнику и функционеру полмиллиарда рублей.

Алексей Арифуллин

Защитник «Локо» в 1990-е, двукратный серебряный призер чемпионата России, трижды обладатель Кубка России. Арифуллин был слабоват для сборной на фоне легенд, как и Ананко. Шанс он получил в матче против Турции в 1998-м – вышел на 15 минут в концовке.

Судьба у защитника печальная – в 1999 году он попал в ДТП и получил тяжелую травму, через пару лет завершил карьеру, а в 2017 году скончался от сердечной недостаточности.

Никита Баженов

Никита Баженов Фото: Imago

Полузащитник московского «Спартака» и легенда «Томи» (по шесть лет в обоих клубах), Баженов гордо может носить звание «мистер серебро». Четырежды вице-чемпион со «Спартаком», финалист Кубка, серебро ФНЛ – все про него.

Из примечательного в карьере Баженова – 1000-й гол «Спартака» в истории, гол «Челси» на «Стэмфорд Бридж» и мяч, забитый в ворота «Зенита» рукой. Ну и вызов в сборную на товарищеский матч с Нидерландами в 2008 году, в котором Никита ничем не отметился.

Алексей Бахарев

Полузащитник «Спартака» в сезоне-1997 и легенда «Шахтера», Бахарев собрал множество трофеев за карьеру. Есть титул в России, два украинских и еще горсть серебряных медалей и Кубков бонусом.

Алексей – футбольный читер, поскольку сыграл сразу за две сборные за карьеру. При этом и за Россию, и за Украину – всего по разу. За Россию вышел на замену в товарищеском матче против Бразилии, но не очень успешно – команда влетела 1:5.

Артем Безродный

Артем Безродный Фото: Other Agency

Один из самых талантливых украинских игроков своего поколения, Безродный уже в 15 лет мог оказаться в Европе. Но ЦСКА был настойчивее, а «Спартак» хитрее – в итоге первые привезли его в Москву, а вторые подписали контракт.

По слухам, на просмотре Артем накручивал самого Виктора Онопко, за что получил от него по ногам – и игроком был действительно талантливым и с характером. В 16 Безродный попал в основу «Спартака», но через год поссорился с Романцевым и уехал в «Байер», в котором разругался вообще со всеми и был сослан в самый низший фарм-клуб играть на чемпионате области.

После ухода Аленичева Романцев позвал Безродного обратно в «Спартак», и тот вернулся. В 1999 году, в 20 лет, он сделал дубль в ворота ЦСКА, забил 4 мяча в Лиге чемпионов (столько же у Тихонова в тот сезон) и дебютировал за сборную в отборе на Евро против Андорры. А дальше – кошмар и мрак: череда тяжелейших травм, из-за которых игрок выбыл на 2,5 года, сгоревшая квартира и расторгнутый контракт со «Спартаком». После этого Безродный уехал в Азербайджан, больше 10 лет играл в любителях и умер в 37 лет от остановки сердца после пробежки.

Максим Беляев

Максим Беляев Фото: Twitter

Центральный защитник, Беляев за семь лет профессиональной карьеры не сыграл и 50 матчей. Но в 2016 году перешел в «Арсенал», в котором может считаться легендой – больше 140 матчей в высших дивизионах, еврокубки и сборная.

В национальную команду Беляев попал при Черчесове – помог разгромить «Сан-Марино» в 2019 году.

Антон Бобер

Антон Бобер Фото: Getty Images

Легендарный полузащитник «Крыльев», рекордсмен клуба по проведенным матчам в РПЛ, Бобер славно отбегал за клуб из Самары 12 лет и провел больше 270 матчей, но вот в сборной все совсем бесславно. Антон вышел на замену в товарищеском матче Эстония – Россия в 2002 году, команда проиграла 1:2 и на этом международная карьера закончилась.

Альберт Борзенков

Альберт Борзенков (слева) Фото: Getty Images

Защитник «Ротора» зацепил медали чемпионата России дважды за карьеру, но не особо впечатлял тренеров сборной – сыграть Борзенкову дали только в товарищеском матче против Грузии в 1998 году.

Тренерская карьера у Альберта не очень задалась – в десятые он возглавлял «Факел», «Авангард» и «Чайку», но без особых успехов.

Тарас Бурлак

Taras Burlak Тарас Бурлак Рубин Фото: From Official Website

Еще один представитель тульского «Арсенала» в списке, тоже защитник. Бурлак за 13 лет карьеры сыграл на профессиональном уровне чуть больше 150 матчей – основной период успеха пришелся на 2008–2013 годы, когда Тарас выступал за «Локомотив» и даже включался в список 33 лучших игроков сезона.

С вызовом в сборную история получилась не только некрасивая, но и обидная. Дик Адвокат отправил Бурлаку оффер в 2011 году, заявив, что защитника зовут на одну тренировку – помочь отыграть в двусторонке, после этого Тарас поедет домой. После этого Бурлак действительно покинул расположение команды. Но, кажется, Дику стало стыдно, и он все же пригласил его на товарняк с Камеруном через несколько дней – Бурлак заменил Василия Березуцкого.

Дмитрий Васильев

Васильев – защитник, в разное время успел поиграть за «Локомотив» и «Шинник» (во втором вообще получил награду за верность клубу), но по статистике ничего выдающегося – чуть больше сотни матчей в высших лигах.

Единственное примечательное достижение – Васильев стал первым в истории российских чемпионатов защитником, оформившим хет-трик. Пострадал «Анжи». Через год Дмитрий получил вызов в сборную на товарняк против Израиля, но спустя 20 минут поле покинул из-за рассечения.

Денис Давыдов

Денис Давыдов Фото: Getty Images

Он же «русский Месси», как назвал его Федун. На деле Давыдов оказался далеко не Месси, к 26 годам в высших лигах не сыграл и 50 матчей, а после расторжения контракта со «Спартаком» в 2019 году и вовсе пропал с радаров.

Но и у такого футболиста случился дебют в сборной – еще в 20 лет, в 2015 году, Давыдов заменил Торбинского в товарняке против Казахстана.

Любомир Кантонистов

Любомир Кантонистов Фото: Getty Images

Игрок сборной России с самым запоминающимся именем. Пик карьеры Любомира – «Кубань», за которую полузащитник отыграл больше ста матчей. Из нее же он отправился в национальную команду громить Люксембург.

«Кубань» не отпустила Кантонистова и после карьеры – с 2019 года экс-футболист работает в возрожденном клубе спортивным директором.

Андрей Кобелев

Андрей Кобелев, «Динамо», 2010 год Фото: Getty Images

Кобелев прочно ассоциируется с «Динамо». У Андрея удивительная карьера за бело-голубых – больше 250 матчей во всех турнирах в качестве игрока и несколько лет в качестве тренера. Уже во главе клуба Кобелев собрал весь спектр эмоций – и завоевывал бронзу, и вылетал с москвичами в ФНЛ. Всего у полузащитника за карьеру футболиста 350 игр и 50 голов – очень приличная статистика, но пробиться в сборную это не помогло.

Единственная игра за национальную команду случилась в далеком 1992 году, зато была яркой – Кобелев заработал пенальти, а через несколько минут заставил удалиться игрока сборной Мексики. Но ценой травмы – на 76-й минуте Андрей поле покинул, впоследствии в футболке сборной уже не выходил.

Андрей Кондрашов

Защитник за карьеру сыграл почти за все питерские команды, включая «Петротрест», зацепил с «Зенитом» Кубок России, но в сборную попал лишь однажды. Как и многие из этого списка, Кондрашов сыграл в 1998 году против Бразилии, выйдя на замену вместо Смертина.

Сергей Кормильцев

Сергей Кормильцев Фото: Getty Images

Еще один читер в подборке – Кормильцев сыграл за две национальные команды. И если в сборной России полузащитник «Уралана» не закрепился – вышел против Бразилии, но был заменен еще до перерыва, то в сборной Украины стал своим. Кормильцев – дважды чемпион страны с киевским «Динамо», но даже после ухода из столицы футболиста продолжили вызывать в украинскую сборную.

Олег Корнаухов

Фланговый защитник, накопивший почти 250 матчей в высшей лиге за ЦСКА и «Торпедо», тоже получил шанс в матче против Бразилии в 1998 году. Стал автором единственного гола в той встрече – забил с пенальти на 66-й минуте.

Владимир Лебедь

Нападающий всю карьеру путешествовал между Россией и Украиной, нигде не отметившись особенными успехами. В среднем он менял клуб раз в сезон – но даже с такой непостоянностью Лебедь получил от Романцева вызов в 1995 году. Владимир сыграл против Фарерских островов – голов не забил и больше к сборной не привлекался.

Владислав Лемиш

Лемиш считался одним из самых перспективных азербайджанских форвардов своего времени, но в жизни получилось иначе. В высших дивизионах он поиграл совсем мало, больше скитаясь по вторым и любительским лигам, в которых забил больше сотни мячей.

За сборную России сыграл в товарищеском матче против Мексики в 1992 году всего 10 минут. Но Лемиш – еще один читер, ведь через два года он вышел еще и за Азербайджан – и этот матч также стал последним за национальную команду.

Скончался 31 сентября 2021 года от онкологического заболевания.

Арсений Логашов

логашов Фото: From Official Website

Защитник «Кубани» провел не так много матчей на высшем уровне, но всегда был на виду и даже зацепил парочку трофеев – взял по Кубку с «Ростовом» и «Локомотивом». За сборную сыграл в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром, заменив травмированного Анюкова.

Мухсин Мухамадиев

Таджик по национальности, Мухамадиев – легенда «Памира». За этот клуб он сыграл больше двухсот матчей, но основная карьера началась после родного клуба.

Мухсин, во-первых, сыграл за сборную Таджикистана (читер) и в единственном матче забил дважды; во-вторых, поиграл почти во всех столичных клубах («Локомотив», «Спартак», «Торпедо») и довольно неплохо, и, наконец, дебютировал за сборную России в 1995 году в отборе ЧЕ против Фарер – и тоже забил!

Для второй футбольной карьеры – солидно, но подкрался возраст. Мухсин прожил две футбольные жизни, и после 30 начать третью в сборной России – сказочный вариант. Поэтому Мухамадиев ни в какие сборные больше не привлекался – зато играл до 40 лет.

Сергей Некрасов

Воспитанник «Динамо», защитник и полузащитник провел все 1990-е в бело-голубой футболке. Единственный матч за сборную сыграл… да-да, против Бразилии в 1998 году. После этого карьера медленно пошла на убыль.

Андрей Новосадов

Второй голкипер ЦСКА в 1990-е, Новосадов стоял на воротах в том самом матче против Бразилии. Пропустил четыре мяча и был заменен на 60-й минуте.

Известен не только этим: Новосадов – первый в истории российских чемпионатов вратарь, забивший мяч. С пенальти, конечно, но зато официально. И такой гол у него не один – голкипер еще раз реализовал удар с точки в ворота «Факела», гол оказался победным и это помогло команде («Торпедо-ЗИЛ») не вылететь в низший дивизион.

Кирилл Панченко

Кирилл Панченко Фото: Other Agency

Карьера Панченко сложилась более-менее удачно – он поиграл в ЦСКА при Слуцком, но в основном был игроком ротации. В сборную попал в 2016 году, но уже не при Леониде и уже не из ЦСКА, а из вылетевшего «Динамо». Кстати, Панченко стал всего вторым игроком в истории сборной, приглашенным из второго дивизиона.

Игра получилась блеклой – Кирилл вышел в концовке встречи против Катара.

Артем Ребров

Артем Ребров Фото: Eurosport

До 27 лет нынешний технический директор «Спартака» тусил по маленьким клубам – играл за «Авангард», «Томь», дубль «Сатурна», «Шинник». Но в 2011 году Ребров вытянул счастливый билет и перешел к красно-белым, где провел десять лет, сыграл больше сотни матчей, стал чемпионом и носил капитанскую повязку.

Основным вратарем Реброва назвать тяжело: были такие периоды, но сто матчей за десять лет – это мало. Поэтому матч за сборную всего один – Ребров заменил травмированного Лодыгина в товарняке против Хорватии.

Олег Терехин

Один из самых забивных бомбардиров 1990-х, Терехин имел хорошую статистику. В российской вышке у него 84 мяча, во втором дивизионе – больше сотни, во второй лиге СССР – 15 голов. Одновременно Терехин – рекордсмен «Сокола» по голам за сезон (30). Тем удивительнее, что в сборной его заметили всего один раз.

Да и в этот один раз ему доверили всего полчаса в товарняке против Испании – Терехин ничем не отметился и в сборную больше не вызывался.

Александр Точилин

Александр Точилин Фото: Getty Images

Александр – синоним слова «верность». Точилин-игрок был верен «Динамо» (14 сезонов), Точилин-тренер прошел с «Сочи» весь пятилетний путь от Петербурга до РПЛ. Футболистом он провел за «Динамо» много больше двухсот матчей и, будучи защитником, стал автором семи голов.

Но сборная – это не про верность, поэтому Точилин сыграл за Россию всего один матч в 2003 году, в отборе на ЧЕ против Албании. Россия проиграла, а Александр в сборную больше не привлекался.

Сергей Филиппенков

Сергей Филиппенков Фото: Eurosport

Большую часть карьеры полузащитник провел в армейских клубах – ЦСКА и ЦСКА ВВС-Кристалл. Пик у Филиппенкова пришелся на конец 1990-х, так что дебютировал за сборную он в это же время. Есть мысли, в каком матче? Да-да, в 1998-м против Бразилии, заменили после перерыва.

В 2015 году во время товарищеского матча ветеранов пензенского футбола Филиппенков умер от инфаркта. Ему было 44 года.

Ильшат Файзуллин

Форвард московского ЦСКА отыграл за красно-синих больше ста матчей в первой половине 1990-х, а потом отправился в испанский трип на долгие десять лет. «Расинг», «Вильярреал», «Хетафе», Португалия, Турция, россыпь мелких испанских клубов – Ильшат хорошенько отдохнул у океана. Но вызов в сборную получил, играя за «армейцев»: в 1993 году Файзуллин вышел против Франции в товарняке.

Андрей Чичкин

Вратарь «Ротора» и «Крыльев Советов» построил не особо успешную карьеру, выступая нестабильно. Чичкин то признавался открытием сезона, то был вторым вратарем даже в «Химках». В общем, с такой качелями в сборную был только один путь – матч с Бразилией.

Именно Чичкин заменил другого вратаря из этого списка – Новосадова. И пропустил один гол.

Иван Сергеев, «Крылья Советов» Фото: Other Agency

Скоро сыграть свой первый матч за сборную смогут еще несколько новичков – в команде Карпина их хватает.

Правда, даже попадание в финальный список для них еще не гарантирует заветную единичку – не каждый футболист справляется с нагрузками от тренера по физподготовке сборной Луиса Мартинеса.

Также сыграли за сборную по одному матчу

Артем Енин, Алан Кусов, Илья Максимов, Александр Подшивалов, Игорь Портнягин, Игорь Скляров, Валерий Чижов, Александр Шешуков.

Еще могут сыграть второй раз

Роман Евгеньев, Дмитрий Ефремов, Константин Кучаев, Эльмир Набиуллин, Егор Сорокин, Дмитрий Стоцкий, Сергей Терехов, Константин Тюкавин, Антон Швец.

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