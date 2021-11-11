«Артем Дзюба провел крайне неудачный матч против «Ювентуса». Считаю, когда у тебя выпадает столь важный футболист, то это большая проблема», – комментировал Фабио Капелло домашнюю игру «Зенита» с туринцами. Российские журналисты регулярно напоминают итальянцу о существовании росфутбола и, в особенности, о Дзюбе, который ежегодно выступает в еврокубках.

Капелло не стесняется комплиментов Артему: в прошлом году экс-тренер сборной России хвалил игру форварда против «Лацио» в Петербурге. «Если Дзюба находится в штрафной – это опасно», – комментировал Фабио. Но несколько лет назад итальянец терпеть не мог настырного голеадора и на долгое время отцепил его от сборной.

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Фабио Капелло дебютирует за сборную России против Кот-д'Ивуара Фото: Eurosport

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В 2012 году 66-летний тренер неожиданно для всех рванул в Россию: пресса посчитала, что некогда великий триумфатор окончательно потерял вкус футбола и поехал на заработки перед пенсией. До этого Фабио со скандалом покинул сборную Англии и был изгнан из «Реала» из-за прагматичного стиля игры. Дона стали считать не иначе, как футбольным динозавром.

Но Капелло громко распахнул дверь сборной России: сказал «аривидерчи» Андрею Аршавину и Роману Павлюченко, подключил к основе Александра Кокорина и сенсационно поехал на бразильский мундиаль с первого места, обойдя португальцев. Фабио быстро перешел от работы с Паоло Мальдини на тренировки с братьями Березуцкими, а болельщики стали величать итальянца мессией российского футбола.

Хотя особо требовательные персоны все равно нашли огрехи в работе Капелло. Тренеру предъявляли за тотальный игнор Артема Дзюбы – в отборочном этапе форвард лишь однажды надел футболку сборной, против Северной Ирландии в августе 2013 года. По слухам, Капелло был недоволен вальяжным поведением Артема и нескончаемым потоком шуток на тренировках.

ростов дзюба Фото: From Official Website

Вероятно, по этой причине дон Фабио не включил Дзюбу в заявку на чемпионат мира-2014. Игрока не спас даже мощный сезон-2013/14, по ходу которого он забил 19 мячей за «Ростов» и добился с клубом победы в Кубке России. Артем стал вторым бомбардиром РФПЛ и уступил только Сейду Думбия – ивуариец опередил россиянина на один мяч. Успешный вояж в Ростов заставил поверить в Дзюбу даже руководство «Спартака», но Капелло был неприклонен.

Официальное объяснение итальянца: заявка не резиновая и Артему не хватило места. Зато хватило для Максима Канунникова, который отметился тремя голами за год в «Амкаре». Вадим Евсеев оправдывал решение Фабио постройкой скоростной команды, но после провала в Бразилии все согласились, что сборной не хватало габаритного нападающего. Россияне не вышли из легкой группы, а Капелло замучал игроков запретами – итальянец до сих пор снится Юрию Жиркову в ночных кошмарах.

Позиции тренера в сборной пошатнулись, но в РФС продолжили сотрудничество с доном и доверили ему выступление команды на Евро-2016. Параллельно Дзюба ударно вернулся в «Спартак»: забил в пяти играх шесть мячей – пострадали «Рубин», «Динамо» и «Уфа». Конечно, тут же среди журналистов посыпались референсы в сторону Фабио, на которые ответил сам Артем:

«Это не «привет Капелло», не надо так говорить. Я в этом плане полностью спокоен. Оценить игру должен не я, а другие люди, прежде всего тренер «Спартака» и его команда»

Тренер красно-белых Мурат Якин действительно оценил игру и утверждал, что если нападающий продолжит в таком духе, то Капелло обязательно вернет его в сборную – и не прогадал. Итальянец смирился с тяжелым характером футболиста и вызвал его на сентябрьские сборы.

Камбэк Дзюбы за сборную состоялся против Лихтенштейна: Артем вышел в перерыве вместо Александра Кержакова, заработал пенальти и закатил в пустые после паса Кокорина. «Он сделал свою работу. Его голу предшествовали командные действия с передачей Кокорина», – сдержанно прокомментировал игру Дзюбы тренер.

Артем Дзюба и Алан Дзагоев Фото: Getty Images

Следующую игру со Швецией спартаковский бомбардир начал в основе, но по итогу запомнился только предматчевым комментарием в адрес Златана Ибрагимовича. Дзюба заявил, что Ибра хочет получить его футболку, и швед не оставил реплику соперника без внимания:

«Кто-кто это сказал? Ну хорошо, раз он так хочет, то я возьму его футболку. И дам свою»

Последний мяч Артема при Капелло был забит в третьем туре с Молдовой, хотя даже здесь форвард чудом избежал конфликта с Фабио. На 73-й минуте Дзюба заработал пенальти, который по указанию тренера должен был пробить Алан Дзагоев. Но хавбек уступил Артему право открыть счет, и он успешно им воспользовался. Итальянец возмутился наглостью футболиста, но нападающий разрулил ситуацию: «Бить пенальти должен был другой игрок, но он сказал, что это должен сделать я. Капелло видимо подумал, что это мое решение. Потом я ему все объяснил, и тренер это принял».

Но форма Дзюбы неожиданно пошла на спад: за осень форвард отличился в «Спартаке» лишь единожды и зимой вернулся искать мотивацию в «Ростов». Капелло усадил его на лавку в сборной из-за регресса, а на важнейший матч с Австрией выпустил в самом конце. В марте Артем провел последнюю игру при Фабио – против Казахстана, а через три месяца итальянца уволили после очередного слива австрийцам, и спасать сборную пришел Леонид Слуцкий. Лео вернул Дзюбу в команду – тот отплатил шестью мячами в трех турах. Позднее Слуцкий привез на чемпионат Европы легендарную связку КоСмоДзю.

Капелло вряд ли расстроился, что ему больше не предоставится шанс потренировать Дзюбу: тренер покинул Россию с неустойкой в 15 миллионов евро, дополнительно подзаработал в Китае и с 2018 года находится на заслуженном отдыхе, периодически мелькая экспертом на телевидении. Спустя несколько лет Дон Фабио все-таки признал талант Артема: «Отношусь к Дзюбе с большой симпатией. Он набрался опыта, повзрослел. Помню его балагуром, которому не хватало зрелости, чтобы выжать из себя максимум. Но чемпионат мира в России показал, что зрелый и мотивированный Дзюба, которому доверяют тренеры, – это грозная сила»

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