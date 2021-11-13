Кто посмотрит матч по ТВ

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Изначально на сбор перед матчами с Кипром и Хорватией должны были приехать нападающий «Динамо» Арсен Захарян и защитник «Рубина» Илья Самошников, но оба выбыли из-за травм, полученных в составах своих команд. Позднее до сборной не доехал лидер «Локомотива» Рифат Жемалетдинов – он получил мышечное повреждение.

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Сергей Терехов, сборная России Фото: Getty Images

Уже после матча с Кипром от заявки откололся защитник Сергей Терехов. «В матче против сборной Кипра Сергей Терехов получил ушиб коленного сустава, который не позволит ему принять участие в игре против команды Хорватии. Футболист возвращается в расположение клуба для лечения», – заявил старший врач команды Владимир Хайтин. Также в Сплит не полетел вратарь «Химок» Илья Лантратов – он стал жертвой регламента, по которому в заявку могут быть включены только 23 футболиста.

У Хорватии есть одна существенная потеря – травму в составе «Челси» получил Матео Ковачич. Остальные игроки здоровы и готовы к игре против России.

Форма

Перед финальной зарубой команды провели по разминочному матчу. Россия в Санкт-Петербурге недружелюбно обошлась с Кипром, хотя итоговый результат не совсем отражает происходившее на поле. Ерохин забил уже на 4-й минуте, после чего Россия почти не создавала моменты, а киприоты упустили несколько шансов сравнять счет и вообще прилично поддавливали соперника. Во втором тайме Россия раскрепостилась после гола Смолова и в итоге накидала в ворота Кипра шесть мячей, хотя могла довести разгром и до двузначной разницы.

Волнительно было за связку центральных защитников Осипенко-Дивеев, которая не всегда удачно противостояла противникам. Впрочем, против Хорватии состав точно изменится: в опорной зоне выйдет Баринов, который пропустил матч с Кипром по решению Карпина – полузащитник «Локо» висел на карточке и в случае получения еще одной не сыграл бы в Сплите. Также в оборону вернется экс-капитан Джикия.

Если бы Хорватия потеряла очки на Мальте, то вопрос выхода России на ЧМ напрямую отпал бы, но суперсенсации не случилось. Балканцы забили на 6-й минуте, а к 22-й повели уже с разницей в два мяча. Автогол Брозовича на несколько минут вернул интригу, но в итоге встреча завершилась 7:1. Кажется, Хорватия подходит к матчу 14-го числа в таком же боевом и отличном настроении, как и Россия.

Лицом к лицу

Россия и Хорватия встречались 5 раз: российская команда не добилась ни одной победы, но проиграла лишь раз (если не считать поражение по пенальти на ЧМ).

Последняя встреча, состоявшаяся 1 сентября в Москве, завершилась 0:0.

В 2007-м Хорватия, победив Англию, помогла России пробиться на Евро-2008. Теперь может лишить ее прямой путевки.

Если бы у команд было одинаковое количество очков, то Хорватия была бы лидером за счет лучше разницы мячей.

Россия сыграть в финальном этапе ЧМ в третий раз подряд.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Россию в предстоящем матче устраивает ничья, и этот факт серьезно пугает. Российская команда в XXI веке неоднократно обжигалась в ситуациях, когда имела подушку безопасности: ничью не уберегли на ЧМ-2002 против Бельгии (2:3), в Мариборе в 2009-м (0:1 со Словенией), на Евро-2014 с Грецией (0:1) и на последнем чемпионате Европы с Данией (1:4).

Против Хорватии Карпин вряд ли выберет атакующую модель, поэтому нужно ждать от России игры на контратаках. Встреча наверняка получится осторожной, потому что на кону стоит очень многое. Поэтому голов в большом количестве ждать не стоит. Тотал меньше 2,5 за кэф 1,9 – отличный вариант для ставки.

Где смотреть

Решающий для Хорватии и России матч отбора состоится 14 ноября в городе Сплит на стадионе «Полюд». Стартовый свисток раздастся в 17:00 (мск). В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на Первом канале, а также не упустите возможность почитать текстовую трансляцию на Eurosport.ru – для вас ее проведет непревзойденный Артем Кутейников.

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