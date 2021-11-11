Россия уверенно обыграла Кипр со счетом 6:0 и осталась на первом месте в отборочной группе.

Благодаря активному началу Россия забила уже на четвертой минуте: Александр Ерохин вонзил мяч в ворота с пары метров. После гола игра сборной разбилась на эпизоды, в некоторых Россия мощно атаковала и создавала опасные моменты, а после них – оборонялась от подходов киприотов. Гости почти не имели шансов до перерыва, но в самом конце тайма едва не забили после углового: Матвей Сафонов вытащил мяч после удара в упор головой.

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В самом начале второго тайма Россия снова забила: Федор Смолов после паса Алексея Миранчука вонзил мяч из пределов штрафной. Судья отменил гол из-за офсайда Федора. Вскоре команда Карпина забила по правилам, причем сразу два: Федор Смолов и Андрей Мостовой забили на 55-й и 56-й минуте, а уже на 62-й Алексей Сутормин вонзил четвертый. В конце встречи еще по мячу провели Заболотный и Ерохин.

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