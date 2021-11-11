Сборная России обыграла Кипр в матче квалификации ЧМ-2022 со счетом 6:0 и утвердилась на вершине группы Н.

Победа над Кипром стала крупнейшей для сборной России под руководством Валерия Карпина. Какие еще рекорды и достижения были установлены в Санкт-Петербурге?

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Россия выиграла с крупным счетом впервые после назначения Валерия главным тренером национальной команды. До этого лучшим результатом были победы с разницей в 2 мяча – над тем же Кипром на выезде и Мальтой дома. Также при новом тренре россияне победили Словакию и Словению с разницей в один мяч (1:0 и 2:1 соответственно), а также сыграла нулевую ничью с Хорватией.

Победа над Кипром со счетом 6:0 – крупнейшая в квалификации чемпионатов мира для сборной России. Если учитывать достижения сборной СССР, то это повторение рекорда 1965 года. Тогда с тем же счетом 6:0 советская команда обыграла Данию.

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Россия одержала самую крупную победу с 8 июня 2019 года. Тогда национальная команда обыграла Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020 со счетом 9:0.

Карпин – первый тренер в истории сборной России, который выиграл 5 из 6 первых официальных матчей во главе национальной команды. До Георгича со сборной работали 12 коучей, но ни один из них не добивался такого результата.

Россия пропустила лишь один мяч в первых шести матчах под руководством Карпина. Это повторение рекорда Павла Садырина образца 1992-1993 годов.

Матвей Сафонов провел второй сухой матч в составе сборной России под руководством Карпина. По этому показателю он уступает только Гилерме, у которого 3 матча на ноль.

Сборную России на поле вывел новый капитан – полузащитник Александр Головин. Игрок «Монако» стал уже шестым, кто выходил с капитанской повязкой при Карпине. Ранее в роли капитана выступили Георгий Джикия, Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев и Алексей Сутормин.

Также в составе сборной дебютировал новый игрок – им стал полузащитник «Ростова» Данил Глебов. Он вышел на поле на 67-й минуте матча вместо Даниила Фомина.

Федор Смолов стал самым результативным футболистом сборной России при Карпине: в игре с Кипром форвард оформил гол и ассист. Всего на счету Смолова 2 забитых мяча и 4 голевых передачи.

Впервые голами за сборную России отметились игроки «Зенита» Андрей Мостовой и Алексей Сутормин. Для этого Мостовому понадобилось 9 игр, Сутормину – 3. В предыдущем матче квалификации ЧМ-2022 против Словении Сутормин выводил сборную России с капитанской повязкой.

Антон Заболотный отличился голом за национальную команду впервые с сентября 2018 года – тогда форвард забил Чехии. Гол Кипру стал для Заболотного вторым в форме сборной России.

В последнем матче квалификации ЧМ-2022 Россию для прямого попадания на мундиаль устроит ничья или победа в очном матче в Сплите с хорватами. В случае поражения команда Карпина уступит первое место.

Глебов дебютировал за сборную России – теперь он может стать еще одним игроком, кто сыграл за национальную команду всего один матч. Пока их 46 – и мы перечислили их всех.

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Источники: твиттер OptaIvan, твиттер сборной России

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