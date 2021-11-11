Артем Дзюба отказался выступать за сборную России под руководством Валерия Карпина. Нападающего не возбуждает даже шанс установить рекорд по голам в национальной команде, хотя ему остался всего один мяч – настолько у него разные взгляды с новым коучем сборной. После чемпионата мира в России команду было сложно представить без Дзюбы, но незаменимых, как известно, не бывает. В атаке достойно выступает Александр Ерохин, который не пропустил при Карпине еще ни одного матча.

Ерохин в последние годы трансформировался из центрального полузащитника в атакующего игрока: с его габаритами (195 см) и фантастической игрой в касание (на 11 сентября 44 из 54 мячей за российские клубы от положил первым движением) Александр превратился в монстра штрафной площади. В этом сезоне Ерохин вонзил уже семь мячей за «Зенит» во всех турнирах и добавил к ним три банки в сборной.

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Александр Ерохин, Россия – Кипр Фото: Imago

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Карпин поднял сборную к сентябрю и провел первый матч первого числа – нулевая ничья с Хорватией. В том матче Ерохин выскочил только на шесть минут, но следующие три начал в основе, а в игре с Кипром вонзил победный мяч. Далее последовала 4-минутная передышка со Словенией, на вторую игру с киприотами Александр снова появился в старте и зажег: оформил 2+1 и получил MVP.

До назначения Карпина Ерохин не выступал за сборную с ноября 2020-го – тогда он провел два матча, а до этого не приглашался с сентября 2019 года. С новым тренером он трансформировался в незаменимого игрока обоймы и полностью заменил в роли габаритного форварда Дзюбу.

Ерохин положил при Карпине уже три мяча и часто полезно действовал в атаке. Статистический сайт WhoScored выставил ему лучшую оценку (7,36) среди всех игроков сборной России этого отборочного цикла, которые сыграли хотя бы шесть матчей. Он – лучший бомбардир сборной в отборе, лидер по ударам за матч (1,5, среди игроков с шестью и более матчами и четвертый по ключевым пасам (0,8).

Еще один полезный скилл Александра – широта действий в атаке. Он не чистый центральный нападающий-таран, поэтому редко ломится в штрафную соперника. Кроме уверенного завершения, он предлагает передачи под удар, – против Кипра исполнил три ключевых паса. Два из них россиянин откинул из зоны правого полуфланга вне штрафной. Еще одну дополнил из центра коробки. Даже мячи Александра киприотам показали его разносторонность: первый вкрутил из центра вратарской, второй – в касание с правого края штрафной после рывка из глубины.

Полноценная замена Дзюбы в сборной завершилась капитанской повязкой: после ухода Александра Головина с поля она перешла к Ерохину. «Конечно, честь носить повязку сборной. Как мы все договорились, это наша общая ответственность. Все вместе мы лидеры, каждый на себя берет ответственность», – просиял футболист после матча.

Ерохин показал, что отсутствие Дзюбы в сборной – не проблема. Благодаря доверию Карпина он стал важной фигурой в сборной. Вместе с партнерами ему осталось провести в отборе один матч – с Хорватией. Если сборная не проиграет, он сможет поехать на чемпионат мира в роли основного игрока.

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