Сборная России обыграла Кипр и утвердилась на вершине группы Н за тур до окончания квалификации ЧМ-2022. Для прямой путевки в Катар нужно не проиграть сборной Хорватии в Сплите.

Пока национальная команда решала важнейшую турнирную задачу, на трибунах «Газпром Арены» было не менее жарко. При счете 1:0 в пользу сборной России на фан-секторе за воротами началась драка. Видео разгоревшейся между российскими болельщиками потасовки опубликовал твиттер «Спорт-Экспресса».

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После драки болелельщики практически в полном составе покинули фан-сектор. Причина такого поступка долгое время оставалась невыясненной.

Как позже сообщил телеграм-канал Инсайды от Карпа, болельщики покинули Вираж в знак протеста на задержание одного из лидеров фанатов «Зенита» Александра «Мокасина» Румянцева.

На видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Дмитрия Егорова, видно начало конфликта болельщиков. И «Мокасин» стал одним из активных участников потасовки.

Пока фанаты выясняли отношения на трибунах, Россия легко расправилась с Кипром и попутно переписала несколько примечательных рекордов.

Для разгрома Кипра национальной команде даже не понадобился Дзюба. Доказываем, почему Ерохин эффективнее и полезнее Артема.

Источники: твиттер «Спорт-Экспресса», телеграм-канал

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