Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о крупной победе над Кипром (6:0), игре Алексея Миранчука и предстоящей встрече с Хорватией.

О качестве игры с Кипром

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Даниил Фомин, Россия – Кипр Фото: Getty Images

ЧМ. Квалификация. Европа Самая крупная победа и уникум Карпин. Рекорды России с Кипром 9 ЧАСОВ НАЗАД

Отрезками был хороший прессинг, моментами правильно перестраивались. Иногда неправильно, из-за этого были недопонимания. Не могу сказать, что осталось целостное впечатление от всей игры, все удовлетворило в какой-то из фаз. Думаю, это больше связано с психологией, чем с пониманием или недопониманием. Если три раза сделал – и получилось, а потом не делает – это не значит, что игрок не знает. Абсолютно спокойно это может быть связано с психологией. Появляется расслабленность, кто-то уже не бежит, как надо и куда надо. Может, со скованностью – закрепощает, и ноги тоже не бегут. Думаю, факторы больше в области психологии.

О переломном моменте в матче

Валерий Карпин Фото: Getty Images

Что сказал в раздевалке в перерыве? Ничего сверхъестественного не говорил. Глебов сказал, что напихал, но я не пихал. Подкорректировали позиции. Но прежде всего на нашу игру повлиял второй гол. Слишком быстрый первый гол сыграл злую шутку. У кого-то появилась расхлябанность. И стало возникать напряжение у наших ворот. И киприоты после второго гола подразвалились. Так что тут и то, и другое сыграло.

Крупный счет радует. Это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией. Это могло бы сыграть в минус, если бы играли, скажем, с Мальтой. Тогда думали бы, что Мальту теперь пешком обыграем. А на Хорватию никого не надо настраивать. Все знают, что стоит на кону.

Об игре Миранчука

Алексей Миранчук, Словения – Россия Фото: Getty Images

Миранчуку не хватает игровой практики и тонуса, особенно в первом тайме. И было много необоснованных потерь. После перерыва был другой Миранчук, стало получаться все. Когда он в тонусе, он может сыграть на многих позициях в атаке.

Сыграет ли Джикия с Хорватией

Повреждение Джикии повлияло на решение оставить его в запасе. Плюс он сыграл очень много, и усталость у него присутствует. За последнее время он сыграл 18-19 матчей. Решили не рисковать перед матчем с Хорватией. Хорошо, что больше травму никто не получил. Джикия готовится к Хорватии. И если за два дня ничего не случится, может, съест что-то не то, то он сыграет. Головин сыграл 60 минут. Таким и был план. Так что все сложилось удачно.

О плохом поле в Петербурге

«Газпром-Арена» Фото: Getty Images

Впечатления после победы приятные и радостные. Говорить о том, что стадион в Питере стал счастливым, пока рано. Сыграли всего одну игру. Уверен, здесь еще сыграем. Но поле здесь безобразное, на удивление.

О победе Хорватии над Мальтой

А у кого-то были иллюзии, что хорваты не обыграют Мальту? Так и должно быть. Готовимся к хорватам, как и готовились. Ничего не меняется. Самый ли это главный матч для меня? Сложно сказать. На разных этапах разные важные матчи. В 2018 году был матч «Ростов» – «Урал», чтобы не попасть в стыки. Он был гораздо напряженнее, чем сегодня. Не вижу проблемы в том, что нас устраивает ничья. Месяц назад мы бы все подписались, чтобы у нас была такая ситуация. А сейчас у нас больше очков. Какая в этом проблема? Не понимаю.

СБОРНАЯ РОССИИ ВЫЙДЕТ НА ЧМ-2022? Да, легко! Да, но придется помучаться с хорватами Нет, без шансов в последнем матче

ЧМ. Квалификация. Европа «Абсолютно все тревожит». Главное с прессухи Карпина перед Кипром 09/11/2021 В 18:49