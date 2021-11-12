Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о крупной победе над Кипром (6:0), игре Алексея Миранчука и предстоящей встрече с Хорватией.
О качестве игры с Кипром
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Даниил Фомин, Россия – Кипр
Фото: Getty Images
ЧМ. Квалификация. Европа
Самая крупная победа и уникум Карпин. Рекорды России с Кипром
Отрезками был хороший прессинг, моментами правильно перестраивались. Иногда неправильно, из-за этого были недопонимания. Не могу сказать, что осталось целостное впечатление от всей игры, все удовлетворило в какой-то из фаз. Думаю, это больше связано с психологией, чем с пониманием или недопониманием. Если три раза сделал – и получилось, а потом не делает – это не значит, что игрок не знает. Абсолютно спокойно это может быть связано с психологией. Появляется расслабленность, кто-то уже не бежит, как надо и куда надо. Может, со скованностью – закрепощает, и ноги тоже не бегут. Думаю, факторы больше в области психологии.
О переломном моменте в матче
Валерий Карпин
Фото: Getty Images
Что сказал в раздевалке в перерыве? Ничего сверхъестественного не говорил. Глебов сказал, что напихал, но я не пихал. Подкорректировали позиции. Но прежде всего на нашу игру повлиял второй гол. Слишком быстрый первый гол сыграл злую шутку. У кого-то появилась расхлябанность. И стало возникать напряжение у наших ворот. И киприоты после второго гола подразвалились. Так что тут и то, и другое сыграло.
Крупный счет радует. Это никак не может сыграть в минус перед игрой с Хорватией. Это могло бы сыграть в минус, если бы играли, скажем, с Мальтой. Тогда думали бы, что Мальту теперь пешком обыграем. А на Хорватию никого не надо настраивать. Все знают, что стоит на кону.
Об игре Миранчука
Алексей Миранчук, Словения – Россия
Фото: Getty Images
Миранчуку не хватает игровой практики и тонуса, особенно в первом тайме. И было много необоснованных потерь. После перерыва был другой Миранчук, стало получаться все. Когда он в тонусе, он может сыграть на многих позициях в атаке.
Сыграет ли Джикия с Хорватией
Повреждение Джикии повлияло на решение оставить его в запасе. Плюс он сыграл очень много, и усталость у него присутствует. За последнее время он сыграл 18-19 матчей. Решили не рисковать перед матчем с Хорватией. Хорошо, что больше травму никто не получил. Джикия готовится к Хорватии. И если за два дня ничего не случится, может, съест что-то не то, то он сыграет. Головин сыграл 60 минут. Таким и был план. Так что все сложилось удачно.
О плохом поле в Петербурге
«Газпром-Арена»
Фото: Getty Images
Впечатления после победы приятные и радостные. Говорить о том, что стадион в Питере стал счастливым, пока рано. Сыграли всего одну игру. Уверен, здесь еще сыграем. Но поле здесь безобразное, на удивление.
О победе Хорватии над Мальтой
А у кого-то были иллюзии, что хорваты не обыграют Мальту? Так и должно быть. Готовимся к хорватам, как и готовились. Ничего не меняется. Самый ли это главный матч для меня? Сложно сказать. На разных этапах разные важные матчи. В 2018 году был матч «Ростов» – «Урал», чтобы не попасть в стыки. Он был гораздо напряженнее, чем сегодня. Не вижу проблемы в том, что нас устраивает ничья. Месяц назад мы бы все подписались, чтобы у нас была такая ситуация. А сейчас у нас больше очков. Какая в этом проблема? Не понимаю.
- Какие рекорды игроки сборной России поставили в игре с киприотами? У национальной команды много достижений в этом матче.
- Во время игры с киприотами на трибунах произошел неприятный эпизод – задержали одного из лидеров фанатского движения.
СБОРНАЯ РОССИИ ВЫЙДЕТ НА ЧМ-2022?
Источник: Sport24.
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