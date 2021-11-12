После матча между Португалией и Ирландией Криштиану Роналду отдал футболку юной болельщице, которая выбежала на поле. Девочка промчалась мимо стюардов и в слезах обняла Криша, а тот вручил ей майку.

Затем камеры запечатлели вратаря сборной Ирландии Гевина Базуну. Похоже, В тот момент он был единственным на стадионе, кому не понравился жест португальца. Дело в том, что до того, как отдать футболку ребенку, Роналду пообещал ее голкиперу «Портсмута».

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Базуну отразил пенальти Роналду в сентябрьском матче португальцев и ирландцев. 19-летний футболист считается одним из главных талантов национальной команды.

Фанатам понравился поступок Криштиану, но они не могли не посочувствовать Базуну. Правда, многие и похихкали над юным голкипером.

«Не могу поверить, что эта девочка украла у Базуну заслуженную футболку Криштиану Роналду. Абсолютная злость», – написал ChiefPunter.

«Лучший момент вечера – разворот Даффи в стиле Кройфа и лицо Базуну, когда Роналду отдал девочке свою футболку», – заявил Anthony O’Connor.

«Кто-нибудь еще видел гнев на лице Базуну, когда маленькая девочка получила рубашку Роналду?» – задался вопросом Stephen M.

Команды сыграли вничью со счетом 0:0, матч стал для Ирландии первым в Дублине со времен пандемии. Португалия лидирует в таблице группы А с 17 очками. Столько же у сборной Сербии, 14 ноября португальцы и сербы определят обладателя прямой путевки на чемпионат мира. Ирландия лишилась всхе шансов попасть на ЧМ – команда занимает четвертое место в группе с шестью баллами.

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