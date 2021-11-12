Фанаты, которых задержали на «Газпром Арене» во время матча квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Кипра, узнали наказание за драку на трибунах.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности троих болельщиков – Александра Румянцева, известного как «Мокасин», Александра Иванова и Руслана Дрюму. Об этом сообщил телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

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Румянцева, который является одним из лидеров фанатского движения «Зенита», признали виновным по части 2 статьи 20.31 КоАП РФ – «повторное нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

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«Находясь в секторе D103 стадиона «Санкт-Петербург Арена», Румянцев выражался грубой нецензурной бранью», – говорится в сообщении пресс-службы. «Мокасин» признал вину, а также сообщил, что его спровоцировали. Суд назначил фанату наказание в виде штрафа в размере 11 тысяч рублей.

Игроки сборной России на фоне трибун в матче квалификации ЧМ-2022 против Кипра Фото: Getty Images

Александр Иванов и Руслан Дрюма были наказаны за правонарушения, предусмотренные частью 3 статьи 20.31 КоАП РФ – «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Оба участвовали в драке: Иванов порвал футболку зрителю, нанеся ему несколько ударов. Дрюма создал угрозу своей безопасности и безопасности иных лиц «путем драки в месте большого скопления болельщиков».

Суд назначил Иванову наказание в виде ареста на 9 суток с запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком на 2 года. Дрюма арестован на 8 суток, ему также запретили посещать официальные спортивные соревнования. Дрюма является одним из заводящих фан-сектора «Зенита».

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