Перед решающим матчем за попадание на чемпионат мира с первого места сборная Хорватии не сомневается в преимуществе над Россией. Самоуверенные высказывания сделали главный тренер хорватов Златко Далич, защитник «Зенита» Деян Ловрен и полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич.

Что сказал Далич?

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Златко Далич Фото: Getty Images

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Коуч не умалял силы команды Карпина, однако он уверен, что Хорватия – фаворит, который навяжет свою игру в Сплите. «Конечно, мы хорошо знаем Россию. Мы их сильно уважаем. Это очень качественная команда. У них пять команд. Карпин отлично работает, но мы играем дома. Мы уверены в своих силах. Знаем, что в Сплите мы являемся фаворитами. Не думаю, что Россия выйдет играть на ничью. Карпин выйдет играть в атаку. Очень тяжело играть от обороны с самого начала. Россияне будут играть настолько хорошо, насколько мы позволим», – заявил тренер.

Далич попытался предсказать схему, по которой сыграет российская национальная команда. Златко отметил, никаких инсайдов от бывших легионеров из РПЛ ему не поступало.

«Не было никаких инсайдов от Олича, Чорлуки и Плетикосы. Уверены, что они тоже о нас хорошо знают. Но я благодарен своему штабу, они мне сильно помогают. Уверены, что завтра сыграют Джикия и Баринов. Россия, думаю, выйдет 4-3-3, Караваев выйдет левым защитником. Это наши предположения», – предположил тренер.

Что заявили Ловрен и Пашалич?

Деян Ловрен, Хорватия - Чехия Фото: Getty Images

Отвечая на вопрос журналиста, не скучает ли сборная Хорватии по стадиону «Максимир», защитник заявил, что в Сплите атмосфера даже круче. И выдал яркую метафору того, что ждет сборную России. «Там вы почувствуете себя так, будто попали в гости к дьяволу. Это будет потрясающе!» – сообщил Ловрен.

Марио Пашалич считает, что сборная России будет осторожничать. Хорват тоже считает, что все зависит от его команды – он верит, что Хорватия сильнее России, и ждет, когда команда покажет это на деле.

Марио Пашалич, Хорватия – Испания, Евро-2020 Фото: Getty Images

«Думаю, русские начнут осторожно, ведь им хватит и ничьей. Не верю, что они будут обороняться все 90 минут. Они постараются атаковать и создавать опасность у наших ворот, но все зависит от нас. Самое важное – сохранять спокойствие и не нервничать. Мы не можем дождаться момента, когда начнется игра. Мы живем ради этого адреналина, предвкушения. Все обожают большие матчи. Думаю, нас ждет яркий матч с отличной атмосферой. Не терпится показать, что мы лучше России, и завоевать путевку в Катар», – сказал Пашалич.

А что говорил Карпин? Перед матчем с Кипром коуч дал развернутую пресс-конференцию.

На Евро-2020 еще более самоуверенно высказывались игроки сборной Дании. Тогда все закончилось для сборной России плачевно.

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