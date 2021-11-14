В матче со сборной Хорватией 14 ноября Россию устроит даже ничья. Вспоминаем все случаи, когда в решающий момент национальной команде было достаточно не проиграть. Всегда ли это удавалось?

Отборочный этап ЧМ-98

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Джанлуиджи Буффон в матче Россия – Италия Фото: Getty Images

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На чемпионат мира во Франции сборная России не попала только из-за стыковых матчей. В групповом этапе команда Бориса Игнатьева уступила первую строчку Болгарии – в последних двух турах команды обменялись победами, этого россиянам хватило только для второй строчки и шанса в стыках. Там команду ждали итальянцы, которые также стали вторыми. «Скуадра адзурра» ни разу не уступила англичанам, но отдала им первое место в группе.

Первая встреча Италии с Россией на стадионе «Динамо» в Москве завершилась вничью. Счет открыл Кристиан Вьери, а спустя всего две минуты его усилия перечеркнул Фабио Каннаваро, который отправил мяч в ворота Джанлуиджи Буффона. Джиджи заменил Джанлуку Пальюку и в том матче дебютировал за Италию. 1:1 – в ответке России нужна либо победа, либо результативная ничья со счетом 2:2 и больше. Чуда не случилось: спустя месяц при 69 тысячах зрителей в Неаполе Россию казнил Пьерлуиджи Казираги и отправил итальянцев в финальный этап.

Отборочный этап Евро-2004

Вадим Евсеев, Уэльс – Россия Фото: Getty Images

Сборная России провалила середину квалификации Евро-2004. После уверенных побед над Ирландией и Албанией команда Валерия Газзаева опозорилась в матчах с теми же албанцами и Грузией, а затем потеряла важные очки с Ирландией и Швейцарией. Разносы швейцарцев и грузин на финише не помогли: именно «красные кресты» ворвались в Португалию с первого места, а россиянам уже с Георгием Ярцевым во главе предстояло встретиться в стыках с Уэльсом.

О дальнейших событиях многие прекрасно знают. После унылых нулей на стадионе «Локомотив» россияне приехали в Кардифф. Кроме победы путевку на Евро давала голевая ничья, поэтому мяч Евсеева головой здорово облегчил нахождение перед телевизором. Успокаивало осознание, что у России еще есть право на ошибку. К счастью, все закончилось даже лучше, чем все предполагали, а грубые и нецензурные слова нынешнего коуча «Шинника» вспоминаются только с теплом и любовью.

Отборочный этап ЧМ-2010

Россия – Словения, отбор к ЧМ-2010 Фото: Getty Images

Квалификация чемпионата мира в ЮАР – одна из самых успешных для сборной России в плане игры. После великого Евро-2008 Россия показывала складный футбол под руководством Гуса Хиддинка. Сборная выиграла все матчи в группе, кроме мощной Германии и Азербайджана в последнем туре – тогда команда потеряла любую мотивацию бороться за победу.

Казалось, Словения в стыковых матчах не станет проблемой. Поначалу так и было: в «Лужниках» Россия уверенно переигрывала соперника, который вряд ли рассчитывал даже на стыки. Стильный дубль Билялетдинова внушил уверенность, что Африка близко, однако вместо того, чтобы в оставшиеся 40 минут нарастить преимущество, Россия села в оборону и пропустила шальной мяч от Нейца Печника, который добил головой после дальнего выстрела Роберта Корена.

2:1 уже не так круто, но в ответке России хватило бы ничьей. Достаточно не пропустить, чтобы выйти на ЧМ, но команда Хиддинка с задачей не справилась. 12 тысяч человек на стадионе «Людски врт» вдохновили словенцев на гол Златко Дедича. Защитники прозевали форварда в штрафной, а тот удачно открылся под заброс, здорово подставил ногу и оставил Россию без второго ЧМ подряд.

Финальный этап Евро-2012

Россия – Греция на Евро-2012 Фото: Getty Images

Сборная России впечатлила фанатов на старте чемпионата Европы в Польше и Украине. Крупная победа над Чехией и крики «Дзагоша!» в исполнении Георгия Черданцева – казалось, так круто будет и дальше. Многие ждали повторения 2008 года, но подозрения, что сказки не случится, закрались, когда россияне не обыграли поляков. Однако с четырьмя очками шансы на выход из группы у России были вполне осязаемыми – ничьей с Грецией хватило бы на второе место.

Но в этом групповом этапе игра команды Дика Адвоката шла по убывающей. Зрелищная победа – скромная ничья – обиднейшее поражение. Греция не позволила России развернуться в атаке, но свой мяч запихала. Сделал это Гиоргос Карагунис, который воспользовался ошибкой Игнашевича и прошил Акинфеева прямо перед перерывом. Россия атаковала почти всю игру, но мяч не летел в створ, а все опасные выстрелы ловил Михалис Сифакис. Греки дожили до свистка и отправились в плей-офф, где сразу отлетели от Германии.

Отборочный этап ЧМ-2014

Александр Кержаков (Россия – Азербайджан) Фото: From Official Website

Перед последним туром сборная России опережала Португалию на три очка. Команде Фабио Капелло предстоял матч с Азербайджаном, а португальцам – с Люксембургом. В случае поражения россиян главный конкурент имел шансы выйти в лидеры – для этого пиренейской сборной нужно было брутально громить Люксембург, хотя бы со счетом 7:0. В таком случае разница голов стала бы равной, но португальцы вышли на первую строчку благодаря забитым мячам.

Не срослось: Россия скатала вничью с Азербайджаном, хотя была близка к победе: на последней минуте вышедший на замену Вагиф Джавадов закинул мяч головой. Португалии не помог бы и дубль Вагифа: без Криштиану Роналду команда Паулу Бенту победила лишь 3:0 – крайне мало, чтобы обойти великую сборную Капелло.

Финальный этап Евро-2020

Георгий Джикия, Россия – Дания Фото: Getty Images

Самый свежий кейс, когда хватило бы и ничьей, но, как оказалось, шансов даже на непоражение у России почти не было. После двух туров в групповом этапе Евро-2020 команда Станислава Черчесова набрала три очка и шла на втором месте в группе после Бельгии. Столько же баллов имели финны, но уступали из-за поражения в очной игре.

Ничья с датчанами и непоражение Бельгии (что в итоге и случилось) оставили бы россиян на второй строчке, а из таблицы команд, занявших третье место, сборная точно квалифицировалась бы в плей-офф, сместив Украину, которая набрала три очка. Но Датчане размазали Россию – о ничьей в той встрече оставалось только мечтать.

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