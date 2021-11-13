Чемпионат Испании
Ван Гал: «Когда дела в «Барсе» идут плохо, они винят иностранцев»
11/10/2021 В 05:15
ЧМ. Квалификация. Европа
«В России он далек от этого». Ван Гал – о невызове Промеса в сборную
05/10/2021 В 05:13
Футбол
Ван Гал назначен главным тренером сборной Нидерландов
04/08/2021 В 09:29