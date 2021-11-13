Чемпионат мира 2022 уже узнал шесть участников финального этапа. Представляем всех.

Сборная Катара, дебют

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ЧМ. Квалификация. Европа «Россия сыграет, как мы позволим». Хорваты уверены в победе 8 ЧАСОВ НАЗАД

Сборная Катара Фото: Getty Images

Квалифицировалась как страна-хозяйка. Пока все играли отборочные матчи, катарцы проводили товарняки с командами из группы А европейской квалификации – проиграли пять из шести матчей и один раз сыграли вничью (с Люксембургом).

Сборная Германии, 20-е участие

Сборная Германии Фото: Getty Images

Бундестим попала на ЧМ после победы над Лихтенштейном со счетом 9:0. Всего немцы набрали в группе 24 очка в девяти матчах, забив 32 мяча и пропустив три. Единственное поражение Германия допустила в игре с Северной Македонией.

Сборная Дании, шестое участие

Сборная Дании Фото: Getty Images

Датчане уничтожили всех соперников по группе и оформили билеты в Катар после победы над Фарерами. Девять матчей – девять побед, 30 забитых и лишь один пропущенных. Обидно лишь, что этот единственный мяч монструозным датчанам вонзили карлики с островов.

Сборная Бразилии, 22-е участие

Сборная Бразилии Фото: Getty Images

Бразилия одолела Колумбию и досрочно обеспечила поездку в Катар – пятикратные чемпионы мира ни разу не пропускал главный турнир планеты.

Сборная Франции, 16-е участие

Сборная Франции Фото: Getty Images

Благодаря уничтожению сборной Казахстана со счетом 8:0 французы тоже отправятся в арабскую страну в конце 2022-го – финнам уже не догнать команду Дешама.

Сборная Бельгии, 13-е участие

Сборная Бельгии Фото: Getty Images

После матча с Эстонией «красные дьяволы» оторвались в таблице от Уэльса и за тур до финиша решили вопрос по возможности выступления в Катаре.

А России предстоит квалифицироваться на ЧМ 14 ноября в матче с Хорватией. Что говорят хорваты перед игрой? Кажется, они чересчур самоуверенны.

Вся самая важная информация о матче России с Хорватией – здесь.

ЧМ. Квалификация. Европа Матч года для России! В Сплите решится судьба поездки на ЧМ-2022 9 ЧАСОВ НАЗАД