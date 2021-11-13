Чемпионат мира 2022 уже узнал шесть участников финального этапа. Представляем всех.
Сборная Катара, дебют
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ЧМ. Квалификация. Европа
«Россия сыграет, как мы позволим». Хорваты уверены в победе
Сборная Катара
Фото: Getty Images
Квалифицировалась как страна-хозяйка. Пока все играли отборочные матчи, катарцы проводили товарняки с командами из группы А европейской квалификации – проиграли пять из шести матчей и один раз сыграли вничью (с Люксембургом).
Сборная Германии, 20-е участие
Сборная Германии
Фото: Getty Images
Бундестим попала на ЧМ после победы над Лихтенштейном со счетом 9:0. Всего немцы набрали в группе 24 очка в девяти матчах, забив 32 мяча и пропустив три. Единственное поражение Германия допустила в игре с Северной Македонией.
Сборная Дании, шестое участие
Сборная Дании
Фото: Getty Images
Датчане уничтожили всех соперников по группе и оформили билеты в Катар после победы над Фарерами. Девять матчей – девять побед, 30 забитых и лишь один пропущенных. Обидно лишь, что этот единственный мяч монструозным датчанам вонзили карлики с островов.
Сборная Бразилии, 22-е участие
Сборная Бразилии
Фото: Getty Images
Бразилия одолела Колумбию и досрочно обеспечила поездку в Катар – пятикратные чемпионы мира ни разу не пропускал главный турнир планеты.
Сборная Франции, 16-е участие
Сборная Франции
Фото: Getty Images
Благодаря уничтожению сборной Казахстана со счетом 8:0 французы тоже отправятся в арабскую страну в конце 2022-го – финнам уже не догнать команду Дешама.
Сборная Бельгии, 13-е участие
Сборная Бельгии
Фото: Getty Images
После матча с Эстонией «красные дьяволы» оторвались в таблице от Уэльса и за тур до финиша решили вопрос по возможности выступления в Катаре.
- А России предстоит квалифицироваться на ЧМ 14 ноября в матче с Хорватией. Что говорят хорваты перед игрой? Кажется, они чересчур самоуверенны.
- Вся самая важная информация о матче России с Хорватией – здесь.
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