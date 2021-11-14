13 ноября в девятом туре отбора на ЧМ-2022 сборная Казахстана в гостях разгромно уступила команде Франции со счетом 0:8.
В первом тайме трижды поразил ворота Килиан Мбаппе. Он забил на шестой, 12-й, и 32-й минутах встречи. Для него это был первый хет-трик в матчах за сборную. Во втором тайме дубль оформил Карим Бензема (на 55-й и 59-й минутах), затем забили Адриен Рабьо (на 75-й) и Антуан Гризманн (на 84-й – с пенальти), а в концовке Мбаппе (на 87-й) расписал покер.
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Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал крупное поражение от французов.
«Я сказал игрокам, чтобы они не боялись и показали свой характер. Как-то мы должны были развивать свою игру. Поражение всегда болезненно воспринимается тренером, какие бы проблемы у команды не были, это моя ответственность прежде всего. Я не хочу говорить о том, когда мы испытывали определенные опасения, это было видно в очень простых ситуациях. Мы не были готовы, обсудим это и проанализируем игру. Это очень больно, это очень неприятно, у нас были возможности поиграть, но мы не дожили до конца. Здесь мы видим, что не были уверены в своих силах, в самих себе. Нечего сказать, счет говорит сам за себя», – подытожил коуч исход встречи.
А вот что думает по поводу итога игры главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.
«У нас была цель – квалифицироваться на чемпионат мира. Вы могли увидеть удовольствие, которое игроки получали от совместной игры. Хорошо, что каждый игрок получил свой кусок торта. Это результат, который вознаграждает все, что мы сделали в первом и втором таймах. Мы были в правильном темпе. Мы могли расслабиться после перерыва. Но нет, мы продолжили в том же темпе. Это было уважение к сопернику. Это очень красивый футбольный вечер», – заявил он.
Французы успешно справились с задачей: они набрали 15 очков и лидируют в отборочной группе D, обеспечив себе путевку на ЧМ-2022 за тур до окончания групповых матчей. У Казахстана три очка и последнее, пятое место.
Боец MMA Куат Хамитов из Казахстана высказался по поводу неутешительного результата матча.
«Футбол в Казахстане – это как про..итутка, от которых нет пользы, но им продолжают платить за это... Хотя сверху всего сидят взрослые шалы, которым пора уже, пора завязывать заниматься делом молодых и заняться чем-нибудь полезным!» – написал он в инстаграме.
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Источник – KazFootball.kz, KazFootball.kz.
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