В решающем матче отборочного этапа чемпионата мира-2020 сборная России уступила Хорватии (0:1) и заняла второе место в группе. Команде Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых встречах.
Встреча началась с прессинга сборной России и попыток хорватов контролировать мяч. Первый удар случился только на седьмой минуте: Иван Перишич вторгся в штрафную Сафонова с левого фланга и пробил в ближний угол. Матвей правильно занял позицию и забрал мяч в руки. Следующий удар снова за хорватами: на 11-й минуте хозяева побежали в атаку по правому флангу, откуда в центр штрафной полетел заброс на Крамарича. Нападающий пробил головой прямо в середину ворот, где расположился Сафонов.
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Матвей Сафонов, Хорватия – Россия
Фото: Getty Images
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Снова тревожно у ворот сборной России стало в середине тайма, когда немного выше перекладины головой выстрелил Перишич, а спустя пару минут Брозович после углового с левого фланга мощно ударил из-за штрафной с дальний – Сафонов в красивом прыжке отбил мяч. В конце первой половины игры Матвей разыгрался и однажды вышел почти в центр поля: так он исправил ошибку Дивеева, который очень плохо отпасовал назад вратарю.
Сразу после начала второго тайма мяч подхватил Крамарич и выстрелил выше ворот, параллельно искупавшись в болоте, которое образовалось на сплитском стадионе. Хорваты продолжали атаковать, а Сафонов выручал из раза в раз. Он отбивал удар Крамарича головой с нескольких метров, удар Петковича также головой из штрафной.
Первый удар России случился на 72-й минуте: гости убежали в контратаку по правому флангу. Мяч пролетел мимо ворот – в створ по-прежнему ноль попаданий. А спустя восемь минут в свои ворота срезал Федор Кудряшов, который неловко обработал мяч – тот отскочил прямо в угол. Хорватия бронирует билеты в Катар, а Россия поборется за ЧМ в стыковых матчах.
- России уже не раз предстояло решать похожую задачу – просто не проиграть. Когда сборная добивалась ничьей в решающем матче?
- Хорватия точно сыграет на ЧМ! Но есть еще шесть сборных, обеспечивших себе Катар.
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