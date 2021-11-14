Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, почему главный тренер сборной Украины Александр Петраков не хочет вызывать в национальную команду футболистов из России.

«Петраков пришел и четко расставил акценты. Наши тренеры раньше боялись говорить, почему не приглашают игроков из России. Петраков в первый же день сказал об этом, и его к этому никто не готовил, никто не подталкивал к этому. Это его жизненная позиция, она мне нравится. Он чувствует ту боль, которую видит в нашей стране. Сколько жизней погибло, сколько детей осталось сиротами. Ему и в голову не пришло бы пригласить футболистов из России – это его четкая позиция», – сказал Павелко в интервью Радио НВ.

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Последним футболистом из российского клуба в сборной Украины был Александр Зинченко в 2017 году – тогда он выступал аз «Уфу». Годом ранее вместе с нынешним защитником «Сити» в национальную команду вызвали Богдана Бутко, который представлял «Амкар». И Зинченко, и Бутко приняли участие в матчах Евро-2016. С тех пор украинских игроков из России в сборную не приглашали.

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Александр Зинченко, Украина – Северная Македония, Евро-2020 Фото: Getty Images

В январе 2019-го в национальную команду перестали приглашать Ярослава Ракицкого – после того, как защитник перешел из «Шахтера» в «Зенит». Через месяц после трансфера Ракицкого официально исключили из состава сборной. Многие поддержали такое решение. В числе тех, кто был за – экс-игрок ЦСКА и «Сатурна» Евгений Левченко. «Другого решения от Шевченко по Ракицкому и быть не могло. На данный момент, в сложившейся ситуации абсолютно верное решение», – написал Левченко в твиттере.

Ярослав Ракицкий Фото: Getty Images

Спустя полгода Иван Ордец перешел из «Шахтера» в московское «Динамо» и тоже перестал попадать в состав сборной. При этом при Андрее Шевченко в сборной Украины говорили на русском языке, что также многим не нравилось. Ракицкий не видит в этом ничего плохого: «А что в этом такого? Не могу понять. Дело футболистов выходить, играть и радовать страну. Кто-то сказал, что через девять месяцев на Украине будет всплеск рождаемости. К этому надо стремиться и радоваться за ребят. Не имеет значения, на каком языке говоришь».

Недавно Артем Милевский пришел в «Коммент.шоу» и сравнил украинских игроков с русскими. Вышло не в пользу команды Карпина.

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