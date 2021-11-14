Сборная России проиграла хорватам в решающем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Единственный мяч команда Валерия Карпина пропустила в конце матча.
На 82-й минуте встречи защитник Борна Соса подал в штрафную с левого фланга – мяч взмыл над полем и приземлился прямо в ноги Федору Кудряшову. Защитник неловко принял мяч – непонятно, что пытался сделать Кудряшов, обработать его или выбить, но получился жуткий рикошет прямо в нижний угол. Матвей Сафонов прыгнул, но дотянуться не удалось.
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Россия уступила хорватам и сыграет в стыках
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Теперь России предстоит сыграть в стыковых матчах. Пока возможные соперники национальной команды – сборные Норвегии, Уэльса, Турции, Финляндии, Северной Македонии и Румынии, но после заключительного тура все может измениться.
КТО ВИНОВАТ В ПОРАЖЕНИИ РОССИИ ОТ ХОРВАТИИ?
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