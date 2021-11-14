Сборная России заняла только вторую строчку в таблице, пропустив вперед Хорватию. Это означает, что команду Валерия Карпина ждут стыковые матчи – они еще жестче, чем в прежние времена.

Какой формат?

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В плей-офф сыграют 12 команд. 10 – те, кто занял вторые места в отборе. Еще две – это лучшие по рейтингу победители групп Лиги наций, занявшие в квалификации ЧМ места с третьего и ниже. Стыки состоят из трех путей по четыре команды – участники проведут полуфиналы из одного матча и финал. Три победителя финалов и получат путевки в Катар.

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Валерий Карпин Фото: Getty Images

С кем сыграет Россия?

Когда закончатся все матчи, нужно срочно смотреть в сводную таблицу команд, занявших вторые места. Шесть лучших станут сеяными, четыре худших и два выходца из Лиги наций – несеяными. После этого состоится жеребьевка, где сеяные сразятся с несеяными в полуфиналах.

Россия уже закончила отборочный турнир и набрала 22 очка – с таким результатом команда Карпина шла бы ыторой в сводной таблице, которая сразу после матча Хорватия – Россия выглядит так. Важно отметить, что положение дел здесь еще может измениться.

Команда Очки Сербия 17 Россия 16 Швейцария 15 Швеция 15 Польша 14 Уэльс 14 Шотландия 14 Турция 12 Финляндия 11 Северная Македония 9

Команды, набравшие одинаково очков, расставлены по разнице мячей. Учитываются только матчи против команд, занявшими с первого по пятое место в группе. Участники плей-офф из Лиги наций тоже пока не определены. Шансы на борьбу сохраняют Австрия и Чехия как сборные с самым высоким рейтингом из тех, что заняли место ниже второго в отборе ЧМ и победили в группе Лиги наций.

Как Россия выступает в стыках?

Команда Карпина сыграет в стыковых матчах чемпионата мира в третий раз. Раньше в отборочных этапах ЧМ сборная России трижды занимала второе место (1994, 1998, 2010), один раз – третье (2006) и два раза – первое (2002, 2014). Кто бы ни был соперником россиян в полуфинальной игре стыков, Александр Головин и Федор Смолов пропустят встречу из-за перебора желтых карточек – оба заработали по предупреждению в первом тайме матча с Хорватией.

Полуфиналы мини-турниров состоятся 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта 2022 года.

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В матче с хорватами Россию устраивала ничья – вспоминаем другие похожие случаи и рассказываем, как это закончилось.

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