Сборная России заняла только вторую строчку в таблице, пропустив вперед Хорватию. Это означает, что команду Валерия Карпина ждут стыковые матчи – они еще жестче, чем в прежние времена.
Какой формат?
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В плей-офф сыграют 12 команд. 10 – те, кто занял вторые места в отборе. Еще две – это лучшие по рейтингу победители групп Лиги наций, занявшие в квалификации ЧМ места с третьего и ниже. Стыки состоят из трех путей по четыре команды – участники проведут полуфиналы из одного матча и финал. Три победителя финалов и получат путевки в Катар.
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Валерий Карпин
Фото: Getty Images
С кем сыграет Россия?
Когда закончатся все матчи, нужно срочно смотреть в сводную таблицу команд, занявших вторые места. Шесть лучших станут сеяными, четыре худших и два выходца из Лиги наций – несеяными. После этого состоится жеребьевка, где сеяные сразятся с несеяными в полуфиналах.
Россия уже закончила отборочный турнир и набрала 22 очка – с таким результатом команда Карпина шла бы ыторой в сводной таблице, которая сразу после матча Хорватия – Россия выглядит так. Важно отметить, что положение дел здесь еще может измениться.
|Команда
|Очки
|Сербия
|17
|Россия
|16
|Швейцария
|15
|Швеция
|15
|Польша
|14
|Уэльс
|14
|Шотландия
|14
|Турция
|12
|Финляндия
|11
|Северная Македония
|9
Команды, набравшие одинаково очков, расставлены по разнице мячей. Учитываются только матчи против команд, занявшими с первого по пятое место в группе. Участники плей-офф из Лиги наций тоже пока не определены. Шансы на борьбу сохраняют Австрия и Чехия как сборные с самым высоким рейтингом из тех, что заняли место ниже второго в отборе ЧМ и победили в группе Лиги наций.
Как Россия выступает в стыках?
Команда Карпина сыграет в стыковых матчах чемпионата мира в третий раз. Раньше в отборочных этапах ЧМ сборная России трижды занимала второе место (1994, 1998, 2010), один раз – третье (2006) и два раза – первое (2002, 2014). Кто бы ни был соперником россиян в полуфинальной игре стыков, Александр Головин и Федор Смолов пропустят встречу из-за перебора желтых карточек – оба заработали по предупреждению в первом тайме матча с Хорватией.
Полуфиналы мини-турниров состоятся 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта 2022 года.
- Россия была близка к прямой путевке на ЧМ. Россия терпела 80 минут, но пропустила после автогола Федора Кудряшова – взгляни на этот ужас.
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