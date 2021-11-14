Сборная России с трудом удерживала нужную ничью на выезде с Хорватией: поляна от дождя превратилась в бассейн, трибуны единогласно поддерживали хозяев, которые и так доминировали. Но финалистам чемпионата мира в России никак не удавалось вскрыть хорошо защищающуюся команду Валерия Карпина. На помощь пришла чуть ли не единственная ошибка защиты в матче – Федор Кудряшов нелепо срезал мяч в свои и принес «шашечным» победу.
Кудряшов – далеко не единственный игрок, который косячил за сборную. В библиотеке фейлов России присутствует еще несколько футболистов, чьи ошибки стали легендарными.

Федор Кудряшов

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2021 год, Хорватия – Россия (1:0), отборочный этап на чемпионат мира
Федор – автор самого свежего привоза. Защитник оформил курьезный автогол на 81-й минуте решающего матча с Хорватией и передал прямые билеты в Катар балканцам. Россиянин вонзил мяч в ближний угол после подачи соперника с левого фланга. Мяч к тому моменту уже перелетел всех хорватов и стремился за пределы вратарской и даже штрафной. Кудряшов зачем-то примчался к месту приземления мяча на правом фланге вратарской и нелепо отправил его в притирку со штангой.
До эпизода Кудряшова сборная России достойно отбивалась: хорваты доминировали, но никак не могли пробить Матвея Сафонова, который проводил блестящий матч. Плюс другие защитники сборной уверенно разворачивали хорватов из штрафной и подчищали в верховых единоборствах. Ошибка Федора – по сути единственная в матче. Она стоила сборной прямого выхода на ЧМ.

Роман Зобнин

2021 год, Россия – Дания (1:4), чемпионат Европы, групповой этап
Еще один фейл 2021 года – роскошный пас Романа Зобнина, который вывел Юссуфа Поульсена один на один с вратарем. Полузащитник вырезал идеальный лонгболл для датского форварда прямо в штрафную: Зобнин сам находился на своей половине поля и отдал мяч в зону, где вообще не было партнеров. Роман ошибся при счете 0:1 – ничья в этом матче отправила бы сборную на третью строчку, с которой можно было выбраться в плей-офф, победа же спокойно ставила Россию на второе место. После ошибки полузащитника затравили в медиа: его хейтили за высокую зарплату (почти 3,5 млн евро в год).
«Я спортсменка с достойными победами за плечами. Почему вы не бьетесь до конца?! Да грызите поле! Мы сейчас на сборах — пашем, чтобы победить в Токио-2020! Мне не нужен этот хайп. Я хочу спокойно тренироваться и доказывать все на поле! Чтобы вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю, сколько человек за месяц», – полыхнула олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова.

Роман Зобнин

Фото: Getty Images

Федор Смолов

2018 год, Россия – Хорватия (2:2), 1/4 финала чемпионата мира
Хорватия – проклятый соперник для российских футболистов с именем Федор. Смолов нанес первый удар в серии и сразу же отправил сборную в отстающую. Нападающий исполнил вялую паненку прямо во вратаря Даниеля Субашича. Россия в итоге уступила 3:4 и вылетела с домашнего ЧМ. Хотя команда и так выстрелила, на Федора набросились: появилась куча обидных мемов, а паненка стала самым запоминающимся моментом карьеры форварда.

Паненка Смолова

Фото: Getty Images

Игорь Акинфеев

2017 год, Россия – Мексика (1:2), Кубок конфедераций, групповой этап
Еще один домашний турнир для сборной запомнился только индивидуальной ошибкой. Россия в последнем туре встречалась с Мексикой и имела шансы на проход в плей-офф. При счете 1:1 Акинфеев похоронил надежды россиян: вратарь странно сыграл на выходе и вместо перехвата чуть не нокаутировал нападающего Ирвинга Лосано.
На быстрого мексиканца полетел заброс из центра поля: Игорь неторопливо вышел из штрафной, но не придумал, что делать с высоко летящим мячом без помощи рук. Вратарь попытался вышвырнуть его ногой, но сообразил только неточный хай-кик. Лосано же аккуратно ткнул мяч головой в пустые ворота за мгновение до контакта с ошибившимся вратарем. От хейта Акинфеева уберег его почетный статус, но фейл достойно ворвался в список самых запоминающихся.

Хай-кик Игоря Акинфеева

Фото: Getty Images

Игорь Акинфеев

2014 год, Россия – Южная Корея (1:1), чемпионат мира, групповой этап
Сборная грохнулась в несложную группу с еще не праймовой Бельгией, Алжиром и Южной Кореей. В итоге команда не одержала ни одной победы и больше всего запомнилась стремной ничьей с корейцами в первом туре. Главный инженер тухлого результата – Игорь Акинфеев. Вратарь пропустил легкий лонгшот Ли Кын Хо, который принес Корее единственное очко на турнире.
Нападающий шарахнул по воротам с правого полуфланга из-за штрафной. Акинфеев задолго занял позицию на траектории мяча и выставил руки ему на встречу. Справиться с выстрелом не получилось – мяч от перчаток Игоря нырнул в сетку в лучших традициях Сослана Джанаева. В итоге сборная с двумя баллами осталась третей и отправилась домой.

Игорь Акинфеев, Россия – Южная Корея

Фото: Getty Images

Александр Филимонов

1999 год, Россия – Украина (1:1), отборочный этап на Евро-2000
Легендарный фейл Филимонова открыл печальную коллекцию безумных ошибок в решающий момент. Россия билась с Украиной за прямую путевку на чемпионат Европы: победитель матча получал первое место в группе и не зависел от параллельной встречи между Францией и Исландией. Ничья выводила в стыки украинцев, а россиян отправляла прочь.
Сборная вела 1:0, но на 88-й минуте Андрей Шевченко сравнял счет из-за дикой ошибки Филимонова. Вратарь не справился с набросом Шевы со штрафного от левого края поля и зашвырнул мяч в собственные ворота. Ничья 1:1 провела Украину на вторую строчку, а Россию оставила третьей.

Александр Филимонов, Франция – Россия (1999)

Фото: Getty Images

Сборная слишком часто страдает от необъяснимых индивидуальных ошибок в решающих матчах. Даже при неплохой игре команда постоянно создает себе проблемы и формирует библиотеку из диких фейлов.
  • Сборная сильна не только индивидуальными ошибками, но и тем, что часто не справляется в матчах, в которых нужна ничья. Вот грустный список.
  • Хорватия точно сыграет на ЧМ! Но есть еще шесть сборных, обеспечивших себе Катар.
  • Реакция на поражение сборной России получилась очень горячей. Говорят даже, что «в стране давно нет футбола».
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