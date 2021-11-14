Сборная России с трудом удерживала нужную ничью на выезде с Хорватией: поляна от дождя превратилась в бассейн, трибуны единогласно поддерживали хозяев, которые и так доминировали. Но финалистам чемпионата мира в России никак не удавалось вскрыть хорошо защищающуюся команду Валерия Карпина. На помощь пришла чуть ли не единственная ошибка защиты в матче – Федор Кудряшов нелепо срезал мяч в свои и принес «шашечным» победу.

Кудряшов – далеко не единственный игрок, который косячил за сборную. В библиотеке фейлов России присутствует еще несколько футболистов, чьи ошибки стали легендарными.

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Федор Кудряшов

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2021 год, Хорватия – Россия (1:0), отборочный этап на чемпионат мира

Федор – автор самого свежего привоза. Защитник оформил курьезный автогол на 81-й минуте решающего матча с Хорватией и передал прямые билеты в Катар балканцам. Россиянин вонзил мяч в ближний угол после подачи соперника с левого фланга. Мяч к тому моменту уже перелетел всех хорватов и стремился за пределы вратарской и даже штрафной. Кудряшов зачем-то примчался к месту приземления мяча на правом фланге вратарской и нелепо отправил его в притирку со штангой.

До эпизода Кудряшова сборная России достойно отбивалась: хорваты доминировали, но никак не могли пробить Матвея Сафонова, который проводил блестящий матч. Плюс другие защитники сборной уверенно разворачивали хорватов из штрафной и подчищали в верховых единоборствах. Ошибка Федора – по сути единственная в матче. Она стоила сборной прямого выхода на ЧМ.

Роман Зобнин

2021 год, Россия – Дания (1:4), чемпионат Европы, групповой этап

Еще один фейл 2021 года – роскошный пас Романа Зобнина, который вывел Юссуфа Поульсена один на один с вратарем. Полузащитник вырезал идеальный лонгболл для датского форварда прямо в штрафную: Зобнин сам находился на своей половине поля и отдал мяч в зону, где вообще не было партнеров. Роман ошибся при счете 0:1 – ничья в этом матче отправила бы сборную на третью строчку, с которой можно было выбраться в плей-офф, победа же спокойно ставила Россию на второе место. После ошибки полузащитника затравили в медиа: его хейтили за высокую зарплату (почти 3,5 млн евро в год).

«Я спортсменка с достойными победами за плечами. Почему вы не бьетесь до конца?! Да грызите поле! Мы сейчас на сборах — пашем, чтобы победить в Токио-2020! Мне не нужен этот хайп. Я хочу спокойно тренироваться и доказывать все на поле! Чтобы вы понимали, футболист Зобнин получает 26 миллионов рублей в месяц! Я в жизни столько не заработаю, сколько человек за месяц», – полыхнула олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова.

Роман Зобнин Фото: Getty Images

Федор Смолов

2018 год, Россия – Хорватия (2:2), 1/4 финала чемпионата мира

Хорватия – проклятый соперник для российских футболистов с именем Федор. Смолов нанес первый удар в серии и сразу же отправил сборную в отстающую. Нападающий исполнил вялую паненку прямо во вратаря Даниеля Субашича. Россия в итоге уступила 3:4 и вылетела с домашнего ЧМ. Хотя команда и так выстрелила, на Федора набросились: появилась куча обидных мемов, а паненка стала самым запоминающимся моментом карьеры форварда.

Паненка Смолова Фото: Getty Images

Игорь Акинфеев

2017 год, Россия – Мексика (1:2), Кубок конфедераций, групповой этап

Еще один домашний турнир для сборной запомнился только индивидуальной ошибкой. Россия в последнем туре встречалась с Мексикой и имела шансы на проход в плей-офф. При счете 1:1 Акинфеев похоронил надежды россиян: вратарь странно сыграл на выходе и вместо перехвата чуть не нокаутировал нападающего Ирвинга Лосано.

На быстрого мексиканца полетел заброс из центра поля: Игорь неторопливо вышел из штрафной, но не придумал, что делать с высоко летящим мячом без помощи рук. Вратарь попытался вышвырнуть его ногой, но сообразил только неточный хай-кик. Лосано же аккуратно ткнул мяч головой в пустые ворота за мгновение до контакта с ошибившимся вратарем. От хейта Акинфеева уберег его почетный статус, но фейл достойно ворвался в список самых запоминающихся.

Хай-кик Игоря Акинфеева Фото: Getty Images

Игорь Акинфеев

2014 год, Россия – Южная Корея (1:1), чемпионат мира, групповой этап

Сборная грохнулась в несложную группу с еще не праймовой Бельгией, Алжиром и Южной Кореей. В итоге команда не одержала ни одной победы и больше всего запомнилась стремной ничьей с корейцами в первом туре. Главный инженер тухлого результата – Игорь Акинфеев. Вратарь пропустил легкий лонгшот Ли Кын Хо, который принес Корее единственное очко на турнире.

Нападающий шарахнул по воротам с правого полуфланга из-за штрафной. Акинфеев задолго занял позицию на траектории мяча и выставил руки ему на встречу. Справиться с выстрелом не получилось – мяч от перчаток Игоря нырнул в сетку в лучших традициях Сослана Джанаева. В итоге сборная с двумя баллами осталась третей и отправилась домой.

Игорь Акинфеев, Россия – Южная Корея Фото: Getty Images

Александр Филимонов

1999 год, Россия – Украина (1:1), отборочный этап на Евро-2000

Легендарный фейл Филимонова открыл печальную коллекцию безумных ошибок в решающий момент. Россия билась с Украиной за прямую путевку на чемпионат Европы: победитель матча получал первое место в группе и не зависел от параллельной встречи между Францией и Исландией. Ничья выводила в стыки украинцев, а россиян отправляла прочь.

Сборная вела 1:0, но на 88-й минуте Андрей Шевченко сравнял счет из-за дикой ошибки Филимонова. Вратарь не справился с набросом Шевы со штрафного от левого края поля и зашвырнул мяч в собственные ворота. Ничья 1:1 провела Украину на вторую строчку, а Россию оставила третьей.

Александр Филимонов, Франция – Россия (1999) Фото: Getty Images

Сборная слишком часто страдает от необъяснимых индивидуальных ошибок в решающих матчах. Даже при неплохой игре команда постоянно создает себе проблемы и формирует библиотеку из диких фейлов.

Сборная сильна не только индивидуальными ошибками, но и тем, что часто не справляется в матчах, в которых нужна ничья. Вот грустный список.

Хорватия точно сыграет на ЧМ! Но есть еще шесть сборных, обеспечивших себе Катар.

Реакция на поражение сборной России получилась очень горячей. Говорят даже, что «в стране давно нет футбола».

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